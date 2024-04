TSMC obtém US$ 11,6 mil milhões em subsídios e empréstimos dos EUA para fábricas de chips “Made in America”

Os Estados Unidos planeiam conceder à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 6,6 mil milhões de dólares em subvenções e até 5 mil milhões de dólares em empréstimos para ajudar o maior fabricante de chips do mundo a construir fábricas no Arizona, expandindo o esforço do presidente Joe Biden para impulsionar a produção nacional “made in America” de tecnologia crítica.

De acordo com o acordo preliminar anunciado pelos EUA na segunda-feira, a TSMC construirá uma terceira fábrica em Phoenix, somando-se a duas instalações no estado que deverão iniciar a produção em 2025 e 2028. No total, o pacote apoiará mais de 65 mil milhões de dólares em investimentos nas três fábricas pela TSMC, fabricante de chips de referência para empresas como Apple Inc. e Nvidia Corp.

O terceiro local de fabricação da TSMC contará com a tecnologia de processo de próxima geração de 2 nanômetros e está programado para estar operacional antes do final da década. A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, disse que os chips de 2 nm são essenciais para tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, bem como para os militares.

“Pela primeira vez, fabricaremos em escala os chips semicondutores mais avançados do planeta aqui nos Estados Unidos da América, aliás, com trabalhadores americanos”, disse Raimondo aos repórteres num briefing antes do anúncio. A TSMC está planeando fabricar chips de 2 nm pela primeira vez em Taiwan em 2025.

O apoio a TSMC marca outro marco no esforço de Biden para impulsionar a indústria de semicondutores dos EUA com a Lei de Chips e Ciência de 2022. É um dos maiores anunciados no âmbito do programa, que reservou 39 mil milhões de dólares em subvenções diretas – além de empréstimos e garantias no valor de 75 mil milhões de dólares – para persuadir as empresas de semicondutores a construir fábricas nos Estados Unidos, após décadas de transferência da produção para o estrangeiro.

A Intel Corp. já assinou um acordo preliminar para quase 20 mil milhões de dólares em doações e empréstimos, enquanto a Samsung Electronics Co. da Coreia do Sul deverá receber uma doação de mais de 6 mil milhões de dólares . O Departamento de Comércio também concedeu três apoios a empresas que fabricam chips de gerações mais antigas e deverá anunciar um pacote multibilionário para a Micron Technology Inc.

As empresas anunciaram mais de 200 mil milhões de dólares em investimentos nos EUA desde que Biden assumiu o cargo, com os maiores clusters a surgir no Arizona, Texas e Nova Iorque. O acordo revelado na segunda-feira surgiu após meses de negociações com o Departamento de Comércio e a TSMC, a maior fabricante terceirizada de chips do mundo em participação de mercado.

O trabalho da TSMC em Phoenix traz benefícios políticos adicionais para Biden, que derrotou Donald Trump no Arizona por cerca de 10.000 votos em 2020 e busca outra vitória no estado para ajudar a garantir a reeleição. Embora o seu investimento no Arizona tenha sido iniciado durante o último ano do mandato de Trump, os projetos da TSMC no estado tornaram-se cada vez mais entrelaçados com a mensagem da campanha de Biden sobre a revitalização da economia. O Arizona colheu alguns dos maiores frutos da Lei dos Chips, com uma expansão massiva da Intel, além de dezenas de iniciativas na cadeia de fornecimento.

A TSMC tem outros projetos internacionais em andamento no Japão e na Alemanha. A TSMC realizou este ano uma cerimônia de abertura de sua fábrica de Kumamoto, que o governo japonês está apoiando com subsídios.