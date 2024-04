Assembleia Nacional acolhe workshop sobre sistemas de finanças públicas

O Programa de Governação Económica Regional dos Países de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste (PALOP-TL), em parceria com a Assembleia Nacional (AN), decorre esta terça-feira, em Luanda, soube a ANGOP.

De acordo com uma nota de imprensa, o workshop de formulação do plano de trabalho plurianual (2024-2026) do Programa dos PALOP-TL visa reforçar os Sistemas de Gestão das Finanças Públicas e da Fiscalização Orçamental.

A iniciativa tem ainda como objectivo juntar os principais beneficiários e parceiros do programa num processo participado e inclusivo de formulação de um Plano de Trabalho Anual (PTA) para um período de 3 anos em cada país beneficiário.

Além disso, o PALOP-TL também tem como objetivo promover a integração regional e a cooperação económica entre os países participantes, estimulando o comércio e as parcerias empresariais.

Através da troca de informações e da realização de iniciativas conjuntas, pretende-se impulsionar o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável na região.

O Programa de Governação Económica Regional PALOP-TL representa uma importante iniciativa para fortalecer a cooperação económica e promover o desenvolvimento sustentável dos Estados partes.

Com o apoio de diversos parceiros de cooperação internacional, este programa visa contribuir para a melhoria das políticas públicas e para o fortalecimento das capacidades institucionais, promovendo assim um ambiente favorável ao crescimento económico e ao bem-estar das populações.

Importa frisar que Angola será o terceiro país a realizar o workshop de formulação destes planos de trabalho anuais nacionais que permitem uma consulta directa a todos os beneficiários identificados.

O Pro PALOP-TL Fase III contará com as presenças de personalidades nacionais e estrangeiras, com destaque para representantes de organizações internacionais.

PALOP é a designação dada a um grupo de cooperação regional que reúne os países africanos que têm a língua portuguesa como oficial, sendo composto por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. VIC