Como a África do Sul fracassou na sua primeira tentativa para fechar uma central eléctrica a carvão

A transição da África do Sul para longe do combustível fóssil mais sujo foi prejudicada pela abordagem malfeita ao encerramento de uma central eléctrica a carvão, a primeira no âmbito de uma iniciativa chave de política climática.

Quando a última unidade de Komati, uma das centrais eléctricas mais antigas, foi encerrada em Outubro passado, poucas tentativas foram feitas para consultar os trabalhadores ou criar novos empregos, afirmou a Comissão Presidencial para o Clima num novo estudo. Os ministros do Congresso Nacional Africano, no poder, também fizeram afirmações enganosas sobre a possibilidade de a instalação ter permanecido aberta, agravando as tensões entre as comunidades dependentes do carvão do país.

Algumas das nações mais ricas do mundo estão a ajudar a financiar a transição do carvão na África do Sul, na Indonésia e no Vietname. Mas ministros-chave do governo do Presidente Cyril Ramaphosa atacaram a mudança para energias renováveis, mesmo quando as avarias nas antigas centrais alimentadas a carvão da África do Sul provocaram os piores cortes de energia de sempre no país.

A Eskom Holdings SOC Ltd. só iniciou um estudo sobre o impacto social do encerramento de Komati em 2020, ao abrir consultas com o governo. Só iniciou discussões com trabalhadores em Komati, a leste de Joanesburgo, em Maio do ano passado, quando começou a construção do primeiro projecto para proporcionar empregos alternativos, uma fábrica de montagem de contentores de micro-redes. Cinco meses depois, a usina foi fechada.

“O processo em Komati começou tarde demais”, disse a comissão. “As comunidades e os trabalhadores devem ser informados do encerramento com anos de antecedência.”

A Eskom começou a planear o encerramento de Komati – comissionada em 1961 com uma capacidade de 1.000 megawatts – em 2017. Nessa altura, cerca de 1.600 pessoas trabalhavam na central, mas cinco anos depois apenas uma das nove unidades de Komati ainda estava em funcionamento, gerando 121 megawatts.

Um mês antes do seu encerramento definitivo, foi alcançado um acordo para a construção de um centro de formação em energias renováveis no local. Foi no mesmo mês que foi realizada a primeira reunião pública para informar a comunidade sobre os planos. Em Novembro passado, foram garantidos 497 milhões de dólares do Banco Mundial para a construção de fábricas de energia renovável e de baterias.

A comissão disse que os comentários subsequentes dos ministros da Energia e da Electricidade de que a central não deveria ter sido fechada devido à escassez de energia na África do Sul causaram confusão e foram imprecisos, alimentando a esperança da comunidade de que a instalação fosse reaberta. A Eskom teria sempre tido de fechar a fábrica, uma vez que esta estava a chegar ao fim da sua vida operacional, disse.

“Os trabalhadores e membros da comunidade consideraram o processo de envolvimento em torno do desmantelamento, reaproveitamento e reequipamento de Komati altamente inadequado”, afirmou a comissão. “Eles sentiram que estavam sendo consultados após o fato e que o descomissionamento de Komati era um fato consumado.”

A Eskom admitiu isto, disse a comissão, acrescentando que os funcionários do governo nacional, provincial e local foram considerados pela comunidade como indiferentes.

Os futuros encerramentos de fábricas devem ser comunicados mais cedo, deve ser dada mais atenção ao impacto mais amplo na comunidade e nas empresas locais e os projetos para criar empregos de substituição devem começar antes do encerramento das instalações, afirmou a comissão.