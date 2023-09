UE alerta que imposição de tarifas pós-Brexit com o Reino Unido de veículos elétricos beneficiará apenas a China

O Comissário para o Comércio da Comissão Europeia disse que um influxo de veículos elétricos da China está pesando na decisão de adiar as tarifas sobre os veículos elétricos entre a UE e o Reino Unido.

Ao abrigo de um acordo pós-Brexit, uma tarifa de 10% será imposta a partir de janeiro 2024 sobre qualquer VE comercializado entre a UE e o Reino Unido, se menos de 45% do seu valor vier das duas regiões. A indústria automobilística está pressionando o bloco de 27 países para estender esse prazo, já que atualmente eles adquirem a maioria das baterias EV – normalmente cerca de 40% do valor do carro – da Ásia.

Não está claro se o adiamento da tarifa para além de janeiro 2024 não irá contrariar as regras da Organização Mundial do Comercio, dando a China uma oportunidade para retaliar.

Essa tarifa tornaria os VE europeus mais caros, custando ao setor 4,3 mil milhões de euros (4,5 mil milhões de dólares), de acordo com estimativas da indústria. Também aumentaria as preocupações em Bruxelas de que a indústria automóvel da China tem uma vantagem injusta em matéria de preços como resultado dos subsídios.

“Esperamos poder evitar tarifas”, disse Valdis Dombrovskis numa entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung publicada no sábado. “Se a UE e a Grã-Bretanha imporem agora tarifas uma à outra, isso não ajudará a nossa indústria – apenas a China, se é que alguma ajuda.”

Os fabricantes de automóveis britânicos e europeus pretendem prolongar o período de introdução gradual planeado em três anos, permitindo mais tempo para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento de baterias da região. Bruxelas tem sido inflexível em evitar alterações ao texto do Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit, para não abrir a porta a outras revisões.

Dombrovskis disse ao jornal que seria possível evitar as tarifas de VE “sem abrir o acordo do Brexit”, mas não deu mais detalhes.

O comissário, que esteve na China no início deste mês para discutir questões comerciais, confirmou que, no âmbito da investigação anti-subsídios da UE aos veículos eléctricos chineses, outras marcas, como a Tesla Inc., poderiam enfrentar tarifas punitivas por aproveitarem o apoio chinês e exportarem para a Europa.

