Portugal é elevado para A- pela Fitch devido ao declínio do rácio da dívida

A classificação dos títulos do governo de Portugal foi elevada um nível pela Fitch Ratings, que afirmou que o rácio da dívida do país está numa “tendência acentuada de queda”.

A classificação foi elevada para A- de BBB+, com perspectiva estável, disse a Fitch em comunicado na sexta-feira. É a primeira vez que Portugal tem uma classificação na faixa A da Fitch, Moody’s ou Standard & Poor’s desde 2011, ano em que o país recebeu um resgate do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia.

“Acreditamos que existe um elevado grau de compromisso com a consolidação fiscal por parte do atual governo português, cujo mandato expira em 2026”, afirmou a Fitch.

A economia do país deverá desacelerar este ano, depois de recuperar após a pandemia. Portugal tinha o terceiro maior rácio da dívida na área do euro em 2022 e a Comissão Europeia projetou em maio que ficaria em quinto lugar em 2023, à medida que o seu rácio da dívida caísse abaixo dos níveis de Espanha e França.

O Banco de Portugal elevou em junho a previsão de crescimento económico para 2023 para 2,7%, citando o desempenho da indústria do turismo. A dívida pública caiu para 112,4% do produto interno bruto em 2022 e o governo pretende um défice orçamental de 0,4% do PIB em 2023.

A Fitch, no entanto, vê Portugal registando um excedente orçamental de 0,5% do PIB este ano, com excedentes menores nos dois anos seguintes. Citou a expiração das medidas de apoio relacionadas com a pandemia e os preços da energia, que estão a compensar os efeitos das reduções fiscais introduzidas no ano passado. Prevê-se que a dívida pública caia para 104,3% do PIB este ano.

O rendimento dos títulos de 10 anos de Portugal estava em 3,60% na sexta-feira, em comparação com cerca de 3,18% há seis meses. Atingiu um pico de 18% em 2012, no auge da crise da dívida da região do euro.

A Standard & Poor’s tem um rating BBB+ para Portugal e a Moody’s tem um rating Baa2, ambos com perspectivas positivas.