CEO da Exxon avisa governo dos EUA que projeto de hidrogénio está em risco sem incentivos fiscais

A Exxon Mobil Corp. não avançará com um dos maiores projetos de hidrogênio de baixo carbono do mundo se o governo Biden reter incentivos fiscais para instalações alimentadas a gás natural, disse o CEO Darren Woods durante uma entrevista.

De acordo com as atuais diretrizes, os incentivos são destinados a projetos que produzam o chamado hidrogénio “verde” através da utilização de água e energias renováveis. Mas a Exxon acredita que pode produzir hidrogénio “azul” a partir do gás, retendo as emissões de carbono. Como resultado, a empresa afirma que propôs que as instalações na área de Houston deveriam se qualificar para créditos fiscais sob a Lei de Redução da Inflação, disse Woods na conferência CERAWeek by S&P Global.

Dar preferência ao hidrogénio “verde” em detrimento dos fornecimentos “azuis” equivaleria a uma tentativa do governo dos Estados Unidos de favorecer certas tecnologias, em vez de se concentrar simplesmente na redução das emissões globais, acrescentou.

“Se descobrirmos que a regulamentação é fortemente influenciada pelo lobby e o que eu diria são pessoas tentando escolher vencedores e perdedores, então não avançaremos com isso”, disse Woods. “Isso violaria um dos princípios fundamentais que é apenas focar na redução de emissões e deixar o mercado e as empresas descobrirem a melhor forma de fazer isso.”

No ano passado, a Exxon disse que poderia ter as instalações de Baytown, Texas, em funcionamento até 2027 ou 2028, com os incentivos fiscais e licenças certos. Produziria mil milhões de pés cúbicos de hidrogénio por dia e capturaria 98% do carbono associado, ajudando a reduzir as emissões da refinaria de petróleo adjacente em cerca de um terço.

A Exxon comprometeu-se a gastar mais de 20 mil milhões de dólares em tecnologias de baixo carbono nos próximos anos, intensificando os esforços para enfrentar as alterações climáticas após a aprovação da Lei de Redução da Inflação em 2022. O projeto de lei bipartidário desbloqueou milhares de milhões de dólares em incentivos fiscais para impulsionar os investimentos em energia e menores emissões.

Mas Woods disse que não é suficiente por si só colocar o mundo no caminho para zero emissões líquidas até 2050. Para que isso aconteça, é necessário que haja um amplo reconhecimento do custo e do cronograma da mudança de um sistema energético baseado em combustíveis fósseis para um sistema energético baseado em combustíveis fósseis. Também é necessário que haja um mecanismo de contabilidade de carbono amplamente aceite.

“A narrativa e muitos ativistas neste espaço transformaram-na numa questão unidimensional que consiste apenas em livrar-se do petróleo e do gás, dos combustíveis fósseis e do carvão”, disse ele. O foco tem sido no “lado negativo” das emissões de CO2, e não no custo de perder o acesso a energia confiável e acessível, acrescentou.