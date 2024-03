África do Sul enfrenta a perspetiva de colapso económico nas vésperas das eleições gerais de maio

A África do Sul enfrenta a perspetiva de uma rutura no abastecimento de água ao seu centro industrial e à região mais populosa, agravando os problemas de uma economia afetada por cortes de energia, portos congestionados e um sistema ferroviário de mercadorias falido.

A Rand Water Services Ltd. , o maior fornecedor de água da África, disse em 16 de Março a três municípios da província central de Gauteng – Joanesburgo, Tshwane e Ekurhuleni, que têm uma população combinada de mais de 13 milhões de pessoas – que o seu sistema estava no limite de colapso.

Tal como as centrais elétricas e as redes de transportes da África do Sul, os sistemas de abastecimento de água do país deterioraram-se devido à manutenção inadequada, à falta de planeamento para o crescimento populacional, à má gestão, à corrupção e às lutas políticas internas. A Johannesburg Water Management Ltd. , que distribui água na cidade, perde 44% do volume fornecido devido a vazamentos e roubos.

As interrupções no fornecimento de água e eletricidade às minas e fábricas estão a ameaçar a atividade económica.

Faltando pouco mais de dois meses para as eleições nacionais, a escassez de água e de eletricidade tornou-se uma crise política, com as autoridades e os serviços públicos a transferirem a culpa por uma questão que irritou os eleitores.

Gwamanda é o sétimo presidente da Câmara de Joanesburgo desde dezembro de 2019, sendo a sua nomeação emblemática das lutas internas e das coligações em constante mudança que, segundo os críticos, prejudicaram a gestão da cidade. Ele é membro do partido Al Jama-ah, que detém 3 dos 270 assentos no conselho municipal, e foi nomeado porque os partidos maiores não conseguiram chegar a um acordo sobre um candidato alternativo.

Segundo analistas, o que se passa não é uma crise de abastecimento, mas sim uma crise de capacidade de gestão. Foram 10 anos de negligência, sem disponibilizar o financiamento necessário para a manutenção dos sistemas de água e eletricidade.

A economia mais industrializada de África vai realizar em maio as eleições mais importantes desde o início da sua democracia, há 30 anos, prevendo-se que o Congresso Nacional Africano, no poder, perca a maioria.