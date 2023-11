Cameron se encontra com Zelenskiy em Kiev durante 1ª viagem como novo ministro das relações exteriores britânico

novo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, viajou para Kiev e se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em sua primeira viagem de trabalho ao exterior, disse o líder ucraniano nesta quinta-feira.

O ex-premiê Cameron, que foi nomeado como novo chanceler do país na segunda-feira, disse em um vídeo postado pelo gabinete de Zelenskiy que ele queria ressaltar o apoio de Londres à Ucrânia.

Zelenskiy disse que estava grato pelo gesto, que ocorre em meio a um conflito no Oriente Médio que, segundo ele, desviou a atenção global da guerra da Ucrânia com a Rússia, que está agora em seu 21º mês e não tem fim à vista.

“O mundo não está tão concentrado na situação do campo de batalha na Ucrânia, e essa divisão do foco realmente não ajuda”, disse ele.

A demonstração de apoio ocorre no momento em que a Ucrânia está observando atentamente qualquer sinal de que a assistência militar e financeira vital do Ocidente para Kiev esteja diminuindo, depois que sua contraofensiva diante das forças russas não conseguiu produzir um grande avanço.

O Reino Unido tem sido um aliado próximo da Ucrânia durante a guerra em grande escala lançada pela Rússia em fevereiro de 2022.

“O que eu quero dizer ao estar aqui é que continuaremos a lhe dar o apoio moral, o apoio diplomático… mas, acima de tudo, o apoio militar de que você precisa, não apenas neste ano e no próximo, mas pelo tempo que for necessário”, disse Cameron.

Ele acrescentou que o Reino Unido trabalhará com seus aliados “para garantir que a atenção esteja aqui na Ucrânia”.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que ele e Cameron conversaram em seu ministério.

“O Reino Unido continua firme no fornecimento de armas à Ucrânia, aumentando sua coprodução e livrando o Mar Negro das ameaças russas”, disse Kuleba no X.

As declarações ucranianas não informaram quando as conversas ocorreram. As rigorosas medidas de segurança em vigor devido à guerra significam que os detalhes das visitas de autoridades estrangeiras às vezes só são divulgados algum tempo depois de terem ocorrido.