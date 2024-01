Arábia Saudita reduz preços do petróleo para exportação, num golpe para a sua própria estratégia dentro da OPEP

Num golpe para a sua própria estratégia no seio da OPEP de aumentar os preços do petróleo através de cortes na produção do cartel, a Arábia Saudita reduzirá os principais preços do petróleo bruto para compradores em todas as regiões, incluindo o seu principal mercado asiático, em Fevereiro, num contexto de fraqueza persistente do mercado, anunciou a agência Bloomberg.

O consumo de petróleo normalmente diminui durante fevereiro e março, com as refinarias aproveitando o período para fechar algumas instalações para manutenção periódica. Ao mesmo tempo, a forte oferta global, incluindo a dos Estados Unidos, está a aumentar a probabilidade de um excedente que forçou o grupo OPEP+, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, a prolongar cortes na produção neste ano.

A produtora estatal Saudi Aramco reduziu o preço do seu principal produto Arab Light para a Ásia de US$ 2 a US$ 1,50 por barril acima do valor de referência. Isso é maior do que a redução de US$ 1,25 por barril estimada numa pesquisa da Bloomberg com refinadores e comerciantes. A Aramco também cortou todos os preços para entrega em fevereiro na Europa, Mediterrâneo e América do Norte.

A Arábia Saudita vende cerca de 60% das suas exportações de petróleo bruto para a Ásia sob contratos de longo prazo, cujos preços são revistos todos os meses. China, Japão, Coreia do Sul e Índia são os maiores compradores. Os seus movimentos tendem a ser seguidos de perto por outros produtores do Golfo Pérsico, como o Iraque e o Kuwait.

Os cortes de produção do grupo OPEP+ também visam evitar a acumulação de petróleo armazenado, num contexto de preocupação de que uma economia lenta possa prejudicar a procura global. A Arábia Saudita está assumindo a maior parte do fardo, com cortes voluntários de 2 milhões de barris por dia durante o primeiro trimestre e possivelmente por mais tempo.

Enquanto a Arábia Saudita e outros membros da OPEP reduzem a produção, os produtores de petróleo nos Estados Unidos aumentam a sua produção e exportam principalmente para a Europa, contrariando a estratégia da OPEP de exercer uma pressão ascendente sobre os preços.

Por Editor Económico

Portal de Angola