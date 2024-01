Banco Mundial calcula o custo económico dos cortes de energia na Nigéria em cerca de 28 mil milhões de dólares anuais

A escassez crónica de eletricidade tem sido um problema constante na Nigéria, que tem a maior economia e população de África.

O país tem uma lamentável falta de capacidade de geração e parte da energia produzida é perdida porque não pode ser distribuída através da rede dilapidada. Os fornecedores de eletricidade não estão autorizados a cobrar tarifas que refletem os custos e têm dificuldade em cobrar receitas devido à medição inadequada, o que dissuade novos investimentos.

Isso deixou a maior parte dos mais de 200 milhões de habitantes da Nigéria dependentes de geradores barulhentos para abastecer as suas casas e empresas. Lagos, onde vivem cerca de 25 milhões de pessoas, obtém apenas 1.000 megawatts de eletricidade da rede. Xangai, que tem aproximadamente a mesma população, tem acesso a mais de 30 mil megawatts.

No dia 1 de Janeiro, o Presidente Bola Tinubu disse que melhorar o fornecimento de energia era uma prioridade máxima e numa entrevista esta semana o seu conselheiro de energia, Olu Verheijen, explicou o que o governo tem em mente.

Pretende pedir às empresas de distribuição de eletricidade que levantem capital adicional para colmatar um défice de capital de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, o que lhes dará espaço para melhorar os seus serviços. As tarifas também serão aumentadas com vista a aumentar a liquidez e a viabilidade do sector energético.

As reformas estão muito atrasadas. Embora o país tenha privatizado a produção e a distribuição em 2013, os preços são definidos pela Comissão Reguladora de Electricidade da Nigéria e o governo subsidia as empresas para ajudar a recuperar os custos que não podem transferir para os clientes.

Sem uma revisão tarifária, a fraqueza da naira – que caiu 50% em relação ao dólar no ano passado – e a aceleração da inflação poderão empurrar o custo dos subsídios para 1,6 trilhões de nairas este ano, contra 600 mil milhões de nairas em 2023, de acordo com o regulador.

As empresas estão a fugir da Nigéria à medida que fazer negócios se torna cada vez mais difícil – a Procter & Gamble e a GSK estavam entre as que fecharam as portas no ano passado – realçando a necessidade do Presidente Tinubu enfrentar o défice energético com a máxima urgência.

É necessário fazer mais, incluindo garantir que os consumidores paguem pela eletricidade que utilizam. E os fornecedores de energia irão provavelmente necessitar de incentivos adicionais para conseguirem mais dinheiro, uma vez que obtiveram retornos fracos em investimentos anteriores.