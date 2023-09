Ano lectivo arranca esta segunda-feira em Cabo Verde

Esta segunda-feira, arranca o novo ano lectivo em Cabo Verde. Estão inscritos cerca de 130 mil alunos do ensino pré-escolar ao secundário, de acordo com o ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz.

“Teremos cerca de 130 mil alunos inscritos no ano lectivo 2023/2024”, um número “sensivelmente igual” ao do ano anterior, declarou o ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz, na quinta-feira, em conferência de imprensa na cidade da Praia.

No ensino pré-escolar estão inscritos cerca de 16.500 alunos, no básico são cerca de 83.500 e no secundário o número ronda os 30.000 alunos. Quanto ao número de professores, são cerca de 6.500 docentes no ensino básico e secundário.

A reforma curricular do ensino básico manterá as mesmas disciplinas, programas e manuais escolares do 1º ao 8º ano, tal como o sistema de avaliação de aprendizagem e carga horária. Os programas do 9º e do 10º ano introduzidos em 2021/2022 e em 2022/2023 vão manter-se e os do 11º estão na fase de implementação.

O ministro acrescentou que foram realizadas obras de reabilitação e manutenção em cerca de 50 escolas em todo o país, num investimento superior a 120 milhões de escudos (um milhão de euros).

Esta segunda-feira, arranca também a “semana cívica”, com acções que vão envolver pais e alunos em torno da acção climática.