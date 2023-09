Inundações na Líbia podem ter causado 25 mil mortes

As autoridades líbias estão a levar a cabo enterros em massa, como resposta às ameaças à saúde pública colocadas pelos milhares de cadáveres em decomposição ainda à superfície.

A rotura de duas represas com a passagem da tempestade Daniel pela costa leste do país, fez já 11.300 mortos na cidade costeira de Derna, pelas contas, difíceis de fazer por esta altura, do Crescente Vermelho líbio.

Abdelmonem al-Ghaithi, o autarca local, teme, no entanto, que a tragédia não se fique por aqui e o número de vítimas mortais ascenda às 25 mil.

Na sequência das inundações há ainda 10 mil despacidos e 30 mil deslocados. A Organização das Nações Unidas estima um total de 800 mil pessoas afetadas.

Ajuda humanitária chega à Líbia

Este sábado um carregamento de ajuda humanitária da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou à Líbia com provisões para 250 mil pessoas. O carregamento, proveniente do centro logístico da OMS no Dubai, Emirados Árabes Unidos, inclui medicamentos essenciais, material cirúrgico de emergência, equipamento médico e sacos para cadáveres, informou a organização sediada em Genebra, através de um comunicado.

Já esta semana, a Comissão Europeia tinha anunciado o envio de ajuda da Alemanha, Roménia e Finlândia para a cidade de Derna e o desbloqueio de um primeiro envelope de 500 mil euros para responder às necessidades mais urgentes das populações afetadas.