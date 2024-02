Angola participa da reunião da NEPAD

De acordo com uma nota de imprensa, o evento, foi acolhido pelo ministro das Relações Exteriores, Téte António, em representação do Presidente da República, João Lourenço.

Na ocasião, Téte Antônio saudou a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) pela avaliação feita do investimento de infra-estrutura a nível do continente.

Frisou ser necessário manter a tendência do desenvolvimento das infra-estruturas, tendo em conta o impacto que elas têm para o engrandecimento de África.

O diplomata apelou aos países membros a Implementarem projetos neste domínio, essencialmente nas áreas da saúde, energia e digitalização, entre outras.

Durante o encontro, foi, igualmente, apresentado o Relatório de Progresso sobre a Iniciativa do Campeão Presidencial de Infra-estrutura da NEPAD (PICI).

A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) é um programa socioeconómico da União Africana (UA) e visa, de entre outros objectivos, a erradicação da pobreza, a promoção do crescimento e o desenvolvimento sustentável, integração do continente africano na economia mundial e o aceleramento do empoderamento das mulheres.

Pretende, também, coordenar e executar projectos regionais e continentais prioritários para promover a integração regional rumo à realização acelerada da Agenda 2063, reforçar a capacidade dos Estados-membros e dos organismos regionais da União Africana.

Visa ainda promover o apoio consultivo baseado no conhecimento, realizar toda a gama de mobilização de recursos e servir como interface técnico do continente com todas as partes interessadas e parceiros de desenvolvimento de África.

Nesta 41.ª Sessão de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD, os participantes discutiram formas de ajudar os Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais (CER).

Apontaram o reforço da capacidade em áreas-chave como alimentação e nutrição, energia, água, infra-estruturas, tecnologia de informação e comunicação e economia digital, governação dos recursos naturais, alterações climáticas e desenvolvimento e inovação do capital institucional e humano.

Angola participou deste certame a convite do Presidente do Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, na qualidade de presidente do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África. FMA/VIC