Conselho Executivo prepara 37.ª cimeira da União Africana

A informação foi confirmada esta terça-feira pelo embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da UA, Miguel Bembe, em declarações à imprensa na capital etíope.

Segundo o diplomata angolano, os trabalhos de preparação da cimeira de chefes de Estado tiveram início a nível do Comité de Representantes Permanentes (COREP), integrado pelos embaixadores africanos acreditados em Adis Abeba.

As sessões de trabalho deste Comité, iniciadas em Janeiro passado e que se prolongaram até esta terça-feira, 13, culminaram com a preparação da agenda e do projecto de decisões do Conselho Executivo, explicou.

A eleição de dez novos membros do Conselho de Paz e Segurança (CPS) da UA, incluindo Angola, e a análise das modalidades de participação e prioridades da UA no Grupo dos 20 países emergentes (G20) figuram entre os pontos da agenda do Conselho Executivo.

Nesta sua 44.ª sessão ordinária, o órgão que congrega os chefes de diplomacia dos países-membros da UA vai também debruçar-se sobre os preparativos para a eleição de uma nova liderança da Comissão da UA, em Fevereiro de 2025.

Segundo o programa da reunião consultado pela ANGOP, em Adis Abeba, a agenda dos chefes de diplomacia africanos é igualmente preenchida por análise de relatórios, propostas e projectos de estratégias apresentados pelos diferentes órgãos e Estados-membros da organização continental.

Consta entre os documentos submetidos à análise um relatório sobre a reforma institucional da UA, apresentado pelo Rwanda, e um outro proposto por Angola sobre a Bienal de Luanda. IZ/VIC