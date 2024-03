Angola: Africa Global Logistics quer desenvolver volume de negócios ao longo do Corredor do Lobito

A Africa Global Logistics (AGL), gestora do terminal polivalente do Porto do Lobito (contentores e carga geral), pretende desenvolver o volume de negócios em várias regiões do território angolano, afirmou, esta terça-feira, o diretor comercial do consórcio em Angola, Sebastião Faria.

AGL é um operador logístico multimodal em África, oferecendo soluções logísticas globais inovadoras e personalizadas aos seus clientes africanos e internacionais. A empresa juntou-se recentemente ao Grupo MSC, uma empresa de transporte e logística de classe mundial.

O acordo foi assinado em 11 de dezembro de 2023, por Olivier De Noray, Administrador Geral da AGL Portos e Terminais e Celso Rosas, Presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito. No âmbito desta parceria, a AGL deverá transformar o Porto do Lobito numa plataforma portuária moderna, eficiente e competitiva, capaz de responder às expectativas dos clientes nacionais e internacionais e contribuir para o crescimento e diversificação da economia angolana.

Segundo Sebastião Faria, a AGL vai procurar soluções logísticas para o Corredor do Lobito e para a região de Copperbelt, na Zâmbia, onde se encontra bastante minério de cobre.

Revelou que o consórcio fez um investimento de 200 milhões de dólares, repartidos, entre outros sectores, para o desenvolvimento de recursos humanos, infra-estruturas e equipamentos.

“Em termos de resultados, esperamos um acréscimo de 50 por cento, mas a nossa visão é ter o Porto do Lobito como uma plataforma de transbordo estratégico de minérios, incluindo os de Angola, e o desenvolvimento da indústria agropecuária ao longo do Corredor “, enfatizou.

Aproveitou para anunciar a inauguração do terminal polivalente (carga geral e contentorizada), na quarta-feira (27), evento onde estará presente uma delegação executiva do consórcio, bem como o ministro angolano dos Transportes, Ricardo D’ Abreu.

O Porto do Lobito vai centrar doravante a sua ação na regulação e fiscalização das atividades dos operadores, afirmou o Presidente do seu Conselho de Administração, Celso Rosas.