Gana procura acelerar negociações de reestruturação da dívida

Gana quer acelerar as negociações restantes de reestruturação da dívida, disse o ministro das Finanças na terça-feira, enquanto o governo pressiona por um acordo para reestruturar mais de 13 mil milhões de dólares em títulos internacionais.

O país da África Ocidental tem vindo a rever as suas dívidas enquanto tenta sair da sua pior crise económica numa geração com a ajuda de um programa de 3 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O governo chegou a um acordo de princípio em janeiro para reestruturar 5,4 mil milhões de dólares em empréstimos com credores oficiais. Desde então, iniciou negociações formais com um grupo de detentores de títulos sob acordos de confidencialidade, informou a Reuters, citando fontes familiarizadas com a situação.

O Ministro das Finanças, Mohammed Amin Adam, disse numa conferência de imprensa que o governo recebeu contrapropostas de dois grupos de detentores de títulos que seriam avaliadas.

“O governo recebeu contrapropostas sobre os cenários de tratamento da dívida dos dois grupos de detentores de títulos”, disse ele.

“Nas próximas semanas, o governo e os nossos assessores iniciarão extensas discussões com os representantes dos detentores de títulos para avançar nos compromissos de reestruturação.”

O ministro disse que o governo do Gana concluiu negociações com produtores independentes de energia (PIE) e assinará um acordo com eles durante as próximas duas a três semanas.

Os PIE rejeitaram uma proposta para reestruturar 1,58 mil milhões de dólares em atrasos devidos pelo Estado. Receberam uma oferta de pagamento intercalar em Julho, permitindo-lhes continuar a trabalhar com o governo no sentido de uma resolução permanente para a questão da dívida.

“A assinatura deste acordo irá permitir-nos distribuir os atrasados por alguns anos, talvez cinco anos, para nos proporcionar alívio”, disse Adam.

Acrescentou que se espera que o FMI visite o Gana para uma segunda avaliação do seu programa apoiado pela Facilidade de Crédito Alargado durante 10 dias a partir de 2 de abril.

O país produtor de cacau, ouro e petróleo não cumpriu a maior parte da sua dívida externa de 30 mil milhões de dólares em dezembro de 2022, depois de os custos da dívida e a inflação terem subido acentuadamente.

O banco central disse na segunda-feira que as perspetivas de inflação pioraram ligeiramente nos últimos dois meses e exigiam um monitoramento rigoroso.