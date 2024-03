África do Sul: Jacob Zuma escapa ileso de acidente de viação

O ex-Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu a um acidente de viação, depois de o veículo que o transportava ter sido atingido por um condutor embriagado, informou a polícia esta sexta-feira (29.03).

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, poucas horas depois de as autoridades eleitorais terem impedido Zuma de se candidatar às eleições gerais de 29 de maio, aumentando ainda mais as tensões no período pré-eleitoral.

O carro do motorista “colidiu com o veículo oficial blindado do ex-Presidente Jacob Zuma”, disse o Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS).

O condutor de 51 anos foi detido na província de KwaZulu Natal “por conduzir embriagado, bem como por uma acusação de condução imprudente e negligente”, afirmou o SAPS, acrescentando que o detido deverá comparecer em tribunal na terça-feira.

Zuma e os seus guarda-costas escaparam ilesos e o ex-chefe de Estado de 81 anos foi levado para a sua residência.

Acidente não foi coincidência, diz partido

Zuma, um antigo veterano do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder), foi forçado a sair do cargo em 2018 sob alegações de corrupção, mas ainda exerce influência política.

Em dezembro, anunciou que iria fazer campanha para o partido da oposição uMkhonto we Sizwe (MK), numa tentativa de relançar a sua carreira – um grande golpe para o ANC.

Na quarta-feira, o ANC apresentou um novo pedido judicial contra o MK, depois de ter perdido uma primeira tentativa de o desqualificar. O ANC afirma que o nome e o logótipo do MK são semelhantes aos da ala militar do ANC, agora dissolvida na era do apartheid e outrora liderada por Nelson Mandela, e que isso poderia enganar ou confundir os eleitores.

O porta-voz do MK, Nhlamulo Ndhlela, alegou que a colisão do carro não foi uma coincidência. “O ministro da polícia responsável pela unidade de proteção do antigo Presidente não atualiza o seu veículo há oito anos e é a mesma pessoa que já proferiu mensagens sobre o enterro de Zuma”, disse Ndhlela à agência de notícias AFP.

“Há aqui um jogo subreptício”, disse, alegando que o carro de Zuma foi especificamente visado na comitiva.

Tensões políticas

As tensões políticas estão ao rubro no período que antecede as eleições, em que o ANC está à beira de ficar abaixo dos 50% dos votos pela primeira vez desde que chegou ao poder no final do apartheid, em 1994. O partido está a perder apoio no meio de uma economia fraca e de alegações de corrupção e má gestão.

O acidente de viação de Zuma, dois meses antes da votação, deu origem a teorias da conspiração nas redes sociais.

Quando questionado sobre como Zuma estava, Ndhlela disse à AFP: “Ele está bem-disposto, como sempre, e esta manhã estava a rir-se do acidente.

“Mas isso não significa que ele tenha encarado o acidente de ânimo leve (ou que) não esteja ciente do que está a acontecer. O Sr. Zuma está hoje na igreja a rezar para que o diabo não entre no MK”, concluiu Ndhlela, referindo-se ao ANC.