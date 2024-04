África do Sul: Ex-presidente do parlamento detida no âmbito de investigação de corrupção

Mapisa-Nqakula, de 67 anos, é acusada de ter solicitado subornos avultados a um antigo empreiteiro militar durante o seu anterior mandato como ministra da Defesa

A antiga presidente do parlamento sul-africano foi detida esta quinta-feira no âmbito de um inquérito por corrupção, o último escândalo a atingir o partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC), antes das eleições de maio.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula, que se demitiu do cargo de presidente do parlamento na quarta-feira, foi formalmente detida depois de se ter entregue à polícia perto de Pretória, segundo os procuradores.

A veterana do ANC deveria comparecer perante um juiz e ser formalmente acusada de corrupção e branqueamento de capitais, disse à AFP Henry Mamothame, porta-voz da Autoridade Nacional do Ministério Público.

A pouco menos de dois meses das eleições nacionais, o caso veio agravar os problemas do ANC, que se debate nas sondagens de opinião com uma economia fraca e acusações de corrupção e má gestão oficial.

A ex-presidente do parlamento é a última de uma série de políticos de topo do ANC, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente, envolvidos em escândalos de corrupção.

Mapisa-Nqakula, de 67 anos, é acusada de ter solicitado subornos avultados a um antigo empreiteiro militar durante o seu anterior mandato como ministra da Defesa, de 2014 a 2021.

Ela nega as acusações.