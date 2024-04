Paz melhora indicadores de educação e empregabilidade no Cuando Cubango

Os 22 anos de paz definitiva permitiram melhorar substancialmente os indicadores da província do Cuando Cubango, nos domínios da educação e da empregabilidade, com a construção de 119 novas escolas e o lançamento de mais de 10 mil jovens no mercado do emprego.

A entrada em funcionamento das novas unidades escolares aumentou a capacidade de absorção para um total de mil 854 salas de aulas, incluindo as 67 escolas pré-existentes para os diferentes subsistemas de ensino, segundo o director do Gabinete Provincial da Educação, Inácio José Samba.

Do total de escolas, 100 são do ensino primário, quatro magistérios, nove colégios e 71 complexos escolares, onde estudam actualmente 169 mil 638 alunos, precisou.

Inácio José Samba falava dos ganhos da paz na província, por ocasião dos 22 anos de paz e reconciliação nacional, que se assinalam, esta quinta-feira, em todo o país, sob o lema “4 de Abril, juntos pelo crescimento inclusivo do País”.

O director recordou que, antes da conquista da paz, a província do Cuando Cubango tinha muitas aldeias, comunas e municípios sem infra-estruturas escolares.

Explicou que o sector da Educação, no Cuando Cubango, conta actualmente com seis mil 526 funcionários, dos quais cinco mil 223 professores, 391 técnicos administrativos da carreira geral e 912 quadros de direcção e chefia.

José Samba advogou a admissão de mais funcionários nas áreas de guarnição e auxiliar de limpeza, para minimizar as dificuldades de funcionamento de algumas escolas que não são orçamentadas e são frequentemente objecto de vandalização.

No sector da empregabilidade, também foram registados avanços assinaláveis por meio de várias acções de formação técnico-profissional, através dos serviços do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP).

O chefe dos serviços do INEFOP no Cuando Cubango, Xavier Chicuata, indicou que, antes do alcance da paz efectiva, a província não dispunha de centros de emprego como acontece hoje, com o surgimento dos primeiros centros, em Menongue, Cuito Cuanavale, Cuchi e Cuangar.

Destacou ainda a existência de três unidades móveis, que já formaram, nos últimos anos, nos municípios de Menongue, Calai, Cuangar e Cuchi, 10 mil 663 jovens já lançados no mercado de emprego.

Estas cifras satisfazem as políticas governamentais de proporcionar à camada jovem formação técnica e profissional para assegurar o primeiro emprego, através do empreendedorismo, disse.

Realçou igualmente as valências do surgimento, em 2019, do Plano de Acção para a Empregabilidade, que permitiu a distribuição de mil e 314 kits diversos, a garantia de créditos a mais de 500 jovens e, consequentemente, quatro mil outros ganharam o primeiro emprego.

Xavier Chicuata anunciou a expansão, a partir deste ano, dos serviços de formação para os municípios de Mavinga, Nancova e Rivungo, bem como a dotação, com equipamentos técnicos, das oficinas do Centro de Formação do Cuangar, inaugurado em 2023.

Apontou, neste particular, a formação intercalar de 30 dias nas municipalidades de Mavinga e Rivungo, nos cursos de montagem de geradores, antenas parabólicas, agricultura, entre outros, para assegurar, pela primeira vez, a formação requerida dos jovens locais. ALK/FF/IZ