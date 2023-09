Luanda: Aberto concurso público do MED

Oito 653 vagas para professores do ensino primário e secundário estão disponíveis para o concurso público do Ministério da Educação (MED) que arranca esta quarta-feira, em todo país.

Segundo um documento do MED a que a ANGOP teve acesso, o processo de inscrições dos candidatos decorre de 20 de Setembro a 17 de Outubro.

A publicação das listas provisórias dos admitidos acontece de 18 a 31 de Outubro. Já os testes escritos estão marcados para 10 de Novembro. A correção das provas e a afixação dos resultados gerais acontecem a 13 de Novembro e a 1 de Dezembro, respectivamente. A classificação final ficou agendada para 20 a 21 de Dezembro.

Para se candidatar deve ter nacionalidade angolana, idade mínima 18 anos e habilitações literárias mínimas a 12° Classe.

Exige-se ainda o ensino médio obtido nos Magistérios, nas disciplinas a que se candidata, Instituto Técnico e Politécnico nas disciplinas de EVP, Educação Laboral, licenciatura e qualificação específica na disciplina a que se candidata na Escola do Ensino Secundário Técnico Profissional.

Trata-se do terceiro concurso público de ingresso de novos profissionais a ser realizado no sector da educação desde 2018.

No concurso público de ingresso realizado em 2018 foram enquadrados 18.656 professores, enquanto em 2019 foram 10 mil aprovados.

O Executivo anunciou, em 2021, a realização de concursos públicos regulares, no sector da educação, para a contratação de mais de 23 mil professores, com vista a preencher, paulatinamente, as infra-estruturas que estão a ser erguidas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), a nível das 18 províncias do país.

O recrutamento de mais quadros permitirá garantir o funcionamento imediato das escolas tão logo a construção ou reconstrução sejam concluídas.