Primeiro-ministro de Israel reuniu-se com Zelensky em Nova Iorque

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reuniu-se hoje com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no primeiro encontro entre um governante de Israel e o chefe de Estado da Ucrânia desde a invasão russa de 2022.

A reunião decorreu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e foi considerada pelo gabinete de Netanyahu como “cordial”.

O primeiro-ministro de Israel “deixou claro que Israel vai continuar a ajudar a Ucrânia em questões humanitárias, incluindo em acções de desminagem”.

Zelensky pediu mais apoio de Israel à Ucrânia, “incluindo material militar e defensivo”.

Até ao momento, Israel tem negado este tipo de apoio devido às ligações com Moscovo.

Israel mantém uma posição difusa sobre a guerra na Ucrânia por não romper os laços com a Rússia porque coordena com Moscovo posições de força contra o Irão ou contra as milícias aliadas de Teerão em território da Síria.

Por estes motivos, Israel tem negado o envio de armamento para a Ucrânia assim como mantém relações com Moscovo, factos que têm sido criticados por Kiev que pretende obter sobretudo componentes para os sistemas de defesa aérea considerados como dos mais avançados do mundo. CS