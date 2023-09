A revolução climática para reanimar a economia alemã está a perder força, colocando em risco o Acordo Verde da UE

O Chanceler Olaf Scholz está a lutar para concretizar o seu plano de aproveitar a transição para a energia verde e desencadear uma década de dinamismo económico na Alemanha.

À medida que o seu governo se aproxima da metade do seu mandato de quatro anos, a visão de um impulso radical para eliminar as emissões de carbono – que também impulsionaria o crescimento – parece estar a escapar ao alcance.

O mal-estar económico da Alemanha, amplificado pela fraca procura global e por uma crise energética, tornou a vida mais difícil para a coligação de Scholz. Mas o chanceler também está a agravar o problema, enviando sinais contraditórios aos investidores que são cruciais para a estratégia.

Depois de o primeiro sinal de resistência dos eleitores ter desencadeado lutas internas entre parceiros políticos indisciplinados, Scholz não conseguiu impor uma linha clara e, em vez disso, supervisionou meses de lutas públicas sobre partes essenciais do seu plano.

Scholz culpa a burocracia por frustrar as suas ambições, destacando a perda de impulso de um programa considerado essencial para a tentativa da Europa de liderar a luta contra a aceleração das alterações climáticas.

Com a ordem mundial em mudança e a guerra a decorrer na Ucrânia, a sensação de deriva sob a supervisão do chanceler está a deixar espaço para a Alternativa de extrema-direita na Alemanha ganhar apoio.

O pessimismo em torno da gestão da maior economia da Europa por Scholz está muito longe do otimismo ousado inicialmente projectado pelo chanceler social-democrata quando a sua coligação tripartida com os Verdes e os Democratas Livres tomou posse no final de 2021.

A aliança comprometeu-se então com o objectivo de alcançar a neutralidade climática até 2045, acompanhado da promessa de um novo “Wirtschaftswunder” – um milagre económico – semelhante ao que a Alemanha Ocidental experimentou após a Segunda Guerra Mundial.

“Devido aos grandes investimentos na protecção climática, a Alemanha alcançará durante algum tempo taxas de crescimento que vimos pela última vez nas décadas de 1950 e 1960”, disse Scholz numa entrevista em Março ao Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, um conglomerado de jornais locais.

Seis meses depois dessa previsão, a Alemanha está estagnada. As últimas perspectivas económicas da Comissão Europeia mostram que a maior economia da UE sofreria uma contracção de 0,4% em 2023 – de longe o pior desempenho previsto para qualquer um dos seus pares.

Para ilustrar o desafio, o lobby da indústria química alemã disse esta semana que viu todos os indicadores – desde a produção até aos preços e ao volume de negócios – enfraquecerem no segundo trimestre e prevê uma maior deterioração.

A fraqueza global liderada pela China é parte do problema, atingindo a base industrial alemã liderada pelas exportações. Isto concentrou a atenção dos eleitores na economia e levantou questões sobre o boom interno que Scholz tinha prometido que a transição verde iria proporcionar.

Embora seja demasiado cedo para esperar que quaisquer frutos dessa política de longo prazo já estejam a ser produzidos, os eleitores podem ver que a primeira fase foi confusa. Uma sondagem recente realizada pela emissora pública ARD mostrou que apenas 19% estão satisfeitos com o seu governo, contra 79% insatisfeitos.

As pessoas tornaram-se até alérgicas ao termo “transição energética” e o chanceler ajudaria muito se evitasse continuar a usar esse termo, disse um social-democrata de alto escalão, sob condição de anonimato.

A disfunção do governo não está ajudando. Quando o ministro da Economia dos Verdes, Robert Habeck , apresentou uma proposta em Abril que teria proibido novas caldeiras a gás e a petróleo, seguiu-se uma tempestade enquanto os Democratas Livres, amigos dos negócios, se opunham furiosamente ao plano.

No final, Habeck foi forçado a diluir a lei do aquecimento, dando aos proprietários mais tempo para renovarem os seus sistemas, numa medida que agora se espera que erradique apenas três quartos das emissões inicialmente pretendidas.

“As empresas estariam dispostas a investir mais na transformação verde se soubessem o que o futuro reserva – em que podem confiar”, disse Groeschl da Allianz. “Mas eles não têm isso.”

O próprio Scholz queixa-se de que a burocracia atrasa as coisas e este mês apelou a medidas para reduzir as regulamentações a nível federal, estadual e municipal. Ele até apelou à ajuda dos legisladores da oposição – uma medida vista por alguns comentadores como um sinal de desespero.

O líder da oposição Friedrich Merz, do bloco conservador liderado pelos democratas-cristãos, respondeu que “a maioria já não apoia a sua política climática”.

Outro grande travão ao crescimento e ao investimento são os custos energéticos. Embora inferiores aos registos do ano passado, os preços do gás e da energia ainda se situam entre duas a três vezes o nível comparado com antes da guerra na Ucrânia.

Embora a transição energética possa um dia proteger a Alemanha de choques geopolíticos no fornecimento de combustíveis fósseis e da pressão política de países como a Rússia, por enquanto é apenas uma grande dor de cabeça que ameaça comprometer os negócios no estrangeiro.

Habeck procurou ajudar as empresas com utilização intensiva de energia com subsídios para facilitar a sua transição para uma produção livre de carbono, mas tanto Scholz como o Ministro das Finanças, Christian Lindner , dos Democratas Livres, bloquearam o seu plano com base no argumento de que não faz sentido económico.

Mais preocupante, dizem alguns economistas, é a falta de um plano totalmente pensado.