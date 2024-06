Liga dos Campeões | Real Madrid conquista “La 15ª”!

11 para 11 e, na final da Liga dos Campeões, ganha o Real Madrid. Os “blancos” venceram o Borussia Dortmund por 0-2 e conquistam, pela 15ª vez, o troféu mais cobiçado a nível mundial de clubes. Carvajal e Vini Jr. fizeram os golos da vitória.

Primeira parte só deu BVB

Para surpresa – ou não – de quem acompanhou os primeiros 45 minutos da final, o Borussia Dortmund dominou e controlou o Real Madrid. Conseguiu chegar com relativa rapidez à área da equipa espanhola e conseguiu sempre travar o futebol mais vertical e imprevísivel nos pés de Vinicius Jr.

No entanto, as finais não se jogam, mas sim ganham-se. E para isso é preciso marcar golos, mas o BVB esbarrou no nervosismo, na falta de pontaria (própria) ou na qualidade de Thibaut Courtois.

Carvajal “caiu do céu” e Vini “fechou”

O jogo equilibrou no segundo tempo e o Real Madrid conseguiu chegar mais perto da baliza do BVB. Mas foi por um herói, numa situação improvável, que abriu o marcador. Aos 73 minutos, Kroos colocou a bola redondinha na cabeça de Carvajal – que estava a ter muitas dificuldades em travar Adeyemi – e fez o 0-1 para surpresa de todos!

A partir daqui, o BVB não mais conseguiu reagir e o Real carregou na equipa alemã. Depois de várias grandes defesas de Kobel, chegou o minuto 83 onde o Dortmund errou. Maatsen ofereceu a bola em zonz proibida a Bellingham e o inglês deu de bandeja a Vininicius, que não perdoou e fez o 0-2 final.

Despedidas

Dois jogadores de talentos e curriculos diferentes, mas que deixaram uma marca no futebol alemão e nos clubes por onde passaram. Marco Reus despediu-se do BVB, onde joga desde 2013/14. Nunca ganhou um “grande” troféu (ganhou Taça e Supertaça da Alemanha), mas conquistou o coração dos adeptos do Dortmund. As lesões nunca o ajudaram, mas sempre se mostrou leal à equipa do Signal Iduna Park.

Toni Kroos. Seis vezes campeão da Europa. Bundesliga, Liga Espanhola. Campeão do mundo de clubes e seleções. Despede-se em grande e com uma última meta por conquistar: ganhar o EURO pela Alemanha. É o único título que falta ao maestro alemão. A par de Nacho, Modric e Carvajal, Kroos soma agora 6 Liga dos Campeões e iguala o lendário Francisco Gento (décadas de 50 e 60 pelo Real Madrid).