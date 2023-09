A dívida global está a retornar à sua tendência crescente

FMI Blog

Por: Vitor Gaspar , Marcos Poplawski-Ribeiro , Jiae Yoo

O peso da dívida global recuou pelo segundo ano consecutivo, embora permaneça acima do seu já elevado nível pré-pandemia, de acordo com a última atualização da Base de Dados da Dívida Global do FMI. A dívida total situou-se em 238 por cento do produto interno bruto global em 2022, 9 pontos percentuais acima do nível de 2019. Em termos de dólares americanos, a dívida ascendeu a 235 trilhões de dólares, ou 200 biliões de dólares acima do seu nível em 2021.

Os decisores políticos terão de ser inabaláveis durante os próximos anos no seu compromisso de preservar a sustentabilidade da dívida.

Apesar da recuperação do crescimento económico a partir de 2020 e da inflação muito superior ao esperado, a dívida pública permaneceu teimosamente elevada. Os défices orçamentais mantiveram os níveis de dívida pública elevados, uma vez que muitos governos gastaram mais para impulsionar o crescimento e responder aos picos dos preços dos alimentos e da energia, mesmo quando terminaram o apoio fiscal relacionado com a pandemia.

Como resultado, a dívida pública diminuiu apenas 8 pontos percentuais do PIB nos últimos dois anos, compensando apenas cerca de metade do aumento relacionado com a pandemia, como mostra o mais recente Monitor da Dívida Global do FMI. A dívida privada, que inclui a dívida das famílias e das empresas não financeiras, diminuiu a um ritmo mais rápido, caindo 12 pontos percentuais do PIB. Mesmo assim, o declínio não foi suficiente para apagar o aumento da pandemia.

Forças nas tendências da dívida

Antes da pandemia, os rácios dívida/PIB globais tinham aumentado durante décadas. A dívida pública global triplicou desde meados da década de 1970, atingindo 92% do PIB (ou pouco mais de 91 trilhões de dólares) no final de 2022. A dívida privada também triplicou para 146% do PIB (ou perto de 144 trilhões de dólares), mas num período de tempo mais longo, entre 1960 e 2022.

A China desempenhou um papel central no aumento da dívida global nas últimas décadas, à medida que o endividamento ultrapassou o crescimento económico. A dívida como percentagem do PIB aumentou para aproximadamente o mesmo nível que nos Estados Unidos, enquanto em termos de dólares a dívida total da China (47,5 trilhões de dólares) ainda está marcadamente abaixo da dos Estados Unidos (perto de 70 trilhões de dólares). Quanto à dívida corporativa não financeira, a participação da China, de 28%, é a maior do mundo.

A dívida nos países em desenvolvimento de baixo rendimento também aumentou significativamente nas últimas duas décadas, embora a partir de níveis iniciais mais baixos. Embora os seus níveis de dívida, especialmente a dívida privada, permaneçam, em média, relativamente baixos em comparação com as economias avançadas e emergentes, o ritmo dos seus aumentos desde a crise financeira global criou desafios e vulnerabilidades. Mais de metade dos países em desenvolvimento de baixo rendimento estão em situação de sobre-endividamento ou em alto risco, e cerca de um quinto dos mercados emergentes têm obrigações soberanas negociadas em níveis de dificuldade.

Combater as vulnerabilidades da dívida

Os governos devem tomar medidas urgentes para ajudar a reduzir as vulnerabilidades da dívida e inverter as tendências da dívida a longo prazo. Para a dívida do sector privado, essas políticas poderiam incluir a monitorização vigilante dos encargos da dívida das famílias e das empresas não financeiras e dos riscos relacionados para a estabilidade financeira. Para as vulnerabilidades da dívida pública, a criação de um quadro fiscal credível poderia orientar o processo para equilibrar as necessidades de despesa com a sustentabilidade da dívida.

Para os países em desenvolvimento de baixo rendimento, é fundamental melhorar a capacidade de arrecadação de receitas fiscais adicionais, como discutimos no Monitor Fiscal de Abril do FMI. Para aqueles com dívida insustentável, também é necessária uma abordagem abrangente que inclua a disciplina fiscal, bem como a reestruturação da dívida no âmbito do Quadro Comum do Grupo dos Vinte – o mecanismo multilateral para perdoar e reestruturar a dívida soberana – quando aplicável, conforme observado nas Perspectivas Económicas Mundiais de abril.

É importante ressaltar que a redução do peso da dívida criará espaço fiscal e permitirá novos investimentos, ajudando a promover o crescimento económico nos próximos anos. As reformas dos mercados de trabalho e de produtos que aumentem o produto potencial a nível nacional apoiariam esse objectivo. A cooperação internacional em matéria de tributação, incluindo a tributação do carbono, poderia aliviar ainda mais as pressões sobre o financiamento público.

—Vitor Gaspar é diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, onde Marcos Poplawski-Ribeiro é vice-chefe de divisão e Jiae Yoo é economista. Este blog incorpora pesquisas de Youssouf Kiendrebeogo, Roberto Perrelli, Victoria Haver, Zhonghao Wei e Chenlu Zhang.