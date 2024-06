Ucraniano pró-russo detido em hospital francês por suspeita de planear um atentado

Um homem de nacionalidade ucraniana e russa, da região russófona de Donbass, foi detido esta segunda-feira à noite depois de ter queimado gravemente o rosto com um explosivo caseiro, avança a imprensa local.

Conta o Le Figaro que um homem de 26 anos, um cidadão de nacionalidade ucraniana e russa, da região russófona de Donbass, foi detido na terça-feira à noite no hospital de Gonesse.

Informações apuradas indicam que o suspeito se feriu ao manusear um engenho que continha TATP, um explosivo caseiro extremamente vulnerável.

A sua detenção foi imediatamente seguida de uma busca no quarto de hotel onde se encontrava até ao incidente. No local, os agentes da polícia descobriram os materiais necessários para fabricar um engenho explosivo improvisado com peróxido de acetona, que acabou por explodir. O hotel teve de ser evacuado.

O homem está agora a ser interrogado pela DGSI e espera-se uma declaração da Procuradoria Nacional Antiterrorista.