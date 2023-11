A atividade empresarial da zona euro voltou a cair em novembro

A desaceleração na atividade empresarial da zona do euro diminuiu em novembro, sugerindo que a economia do bloco se contrairá novamente neste trimestre, à medida que os consumidores continuarem a controlar os gastos, mostrou uma pesquisa.

No último trimestre, a economia contraiu 0,1%, mostraram os dados oficiais, e o flash Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) de novembro indicou que a união monetária de 20 países está a caminho contrair novamente no quarto trimestre.

O PMI do HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom guia da saúde económica geral, subiu para 47,1 desde o mínimo de três anos de Outubro, 46,5, mas permaneceu firmemente abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração.

Uma pesquisa da Reuters previa um aumento mais modesto, para 46,9.

“A fraqueza contínua nos inquéritos às empresas da zona euro sugere que uma recessão está no horizonte. O setor manufatureiro permanece na lama, enquanto os serviços continuam a se contrair”, disse Mike Bell, do J.P. Morgan Asset Management.

Ainda assim, a recessão da Alemanha mostrou sinais de abrandamento, com a actividade industrial e de serviços a cair mais lentamente do que nos meses anteriores, aumentando espera que uma recessão na maior economia da Europa possa ser mais superficial do que o esperado.

A França também registou alguma melhoria, mas a actividade empresarial contraiu novamente este mês – e mais do que o previsto numa sondagem da Reuters – à medida que a procura por bens e serviços na zona euro segunda maior economia deteriorou-se.

O moral da indústria francesa permaneceu estável em novembro, informou a agência oficial de estatísticas INSEE na quinta-feira.