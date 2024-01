A Arábia Saudita emite títulos de dívida no valor de 12 mil milhões de dólares, equivalente a mais de metade do défice fiscal.

A Arábia Saudita vendeu 12 mil milhões de dólares em títulos de dívida pública – a maior emissão desde 2017. A venda saudita equivale a mais de metade do défice fiscal que o governo prevê para este ano.

O reino vendeu notas de 6, 10 e 30 anos com rendimentos respetivos de 4,89%, 5,13% e 5,91%. Os títulos do Tesouro dos EUA de dez anos são negociados em torno de 4%.

Os investidores fizeram cerca de US$ 30 bilhões em pedidos, de acordo com o departamento de dívida da Arábia Saudita. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc e Standard Chartered Plc foram os principais bancos que administraram a venda.

Até alguns meses atrás, a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, esperava registar superavits fiscais pelo menos até 2025. Mas desde então reviu essas previsões com os preços do petróleo sendo negociados muito abaixo do que é necessário para equilibrar o seu orçamento. Também está planeando aumentar os gastos em projetos liderados pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para diversificar a economia.

Este mês, o governo estimou as suas necessidades totais de financiamento em cerca de 86 mil milhões de riais (23 mil milhões de dólares) para este ano.

Muitos analistas têm uma perspetiva mais pessimista. Eles Preveem um défice orçamental de cerca de 4,3% do produto interno bruto em 2024, mais de 46 mil milhões de dólares em necessidades de financiamento.