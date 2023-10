Zâmbia planeia vender títulos verdes e regular créditos de carbono

A Zâmbia está a planear vender títulos verdes e destinará 30% do que arrecadar para iniciativas de biodiversidade, disse o ministro do governo.

A Zâmbia também está a desenvolver directrizes para regular a produção de créditos de carbono no seu território, disse o Ministro da Economia Verde e Ambiente do país, Collins Nzovu.

Além das regras provisórias, o Ministério tem estado a desenvolver o projecto de lei sobre alterações climáticas, que está numa fase avançada e irá prever a criação do fundo para as alterações climáticas e do mercado e comércio de carbono na Zâmbia, disse ele.