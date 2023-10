Quénia vai pedir empréstimo de US$ 1 bilhão à China, e período de reembolso mais longo

O presidente do Quénia, William Ruto, pedirá à China um empréstimo de 1 bilhão de dólares para concluir projetos de construção de estradas quando viajar a Pequim no final deste mês, disse o vice-presidente na nesta sexta-feira.

O plano de Ruto, que também inclui um pedido para prolongar os prazos de vencimento dos empréstimos existentes, marca uma mudança na sua posição em relação à dívida chinesa, depois da sua coligação ter criticado a onda de empréstimos do seu antecessor à China durante a campanha eleitoral do ano passado.

Os empréstimos chineses, que ascendem a mais de 8 mil milhões de dólares, foram usados pelo governo do antigo presidente Uhuru Kenyatta para construir infra-estruturas como estradas, mas muitos destes projectos ficaram paralisados depois de os empreiteiros terem deixado contas por pagar.

“Se conseguirmos US$ 1 bilhão, poderemos dar a essas pessoas (empreiteiros) o dinheiro que lhes é devido, para que possam retornar, de modo que, mesmo enquanto pagamos a dívida, as estradas sejam concluídas”, disse o vice-presidente.

África foi o foco da ambiciosa Iniciativa Cinturão e Rota do Presidente Xi Jinping, lançada em 2013 para recriar a antiga Rota da Seda e ampliar a influência geopolítica e económica da China através de um impulso global de desenvolvimento de infra-estruturas.

Mas o aumento dos empréstimos chineses a países como o Quénia irritou os críticos, aumentando o peso da dívida e o subsequente peso do reembolso.

O governo queniano está a gastar cerca de metade das suas receitas para pagar dívidas vencidas, mostram dados oficiais, sobrecarregando as suas finanças. A situação foi agravada pelos reembolsos da dívida externa, num contexto de forte enfraquecimento da moeda queniana e aumento das taxas de juros.

O gabinete ordenou que todos os ministérios cortassem 10% do seu orçamento na terça-feira, enquanto o gabinete do presidente impôs algumas restrições às viagens ao estrangeiro de funcionários do governo para controlar as despesas.