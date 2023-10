Zâmbia assina acordo de dívida com credores, afirma o FMI

A Zâmbia assinou um acordo há muito aguardado para reorganizar os seus empréstimos com credores oficiais, co-liderados pela China e pela França, disse na quinta-feira a Directora-Geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva .

O avanço finaliza um acordo de 6,3 mil milhões de dólares alcançado com eles em princípio em Junho, abrindo caminho para o desembolso de outra parte de uma linha de crédito alargada do FMI de 1,3 mil milhões de dólares.

“Vimos a Zâmbia provar que a dívida deve ser reestruturada e, senhoras e senhores, um MOU, um memorando de entendimento dos credores da Zâmbia, foi finalmente assinado”, disse Georgieva num painel de discussão em Marraquexe, Marrocos, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. “Uma salva de palmas para a Zâmbia.”

O país, que se tornou o primeiro incumpridor soberano da era pandémica de África em Novembro de 2020, ainda tem de assinar acordos bilaterais com cada credor.

O segundo maior produtor de cobre de África ainda não concluiu negociações de reestruturação com credores comerciais que incluem detentores de 3 mil milhões de dólares em euro-obrigações. Eles têm aguardado a finalização do memorando de entendimento antes de prosseguirem com a sua própria reorganização, que deve ocorrer em condições pelo menos igualmente favoráveis.

Os governos dos países de rendimento mais baixo que lutam para pagar os seus empréstimos têm observado de perto a reestruturação da dívida da Zâmbia, visto que esta estabelece um precedente sobre como os acordos no âmbito do Quadro Comum podem parecer, à medida que a China trabalha com os credores tradicionais do Clube de Paris para tratar as dívidas. O acordo pode significar que outras nações que o sigam poderão chegar a conclusões mais rápidas.