Azule Energy pretende aumentar a produção de petróleo e gás em Angola

A Azule Energy, maior empresa privada de petróleo e gás de Angola, planeia aumentar a produção em cerca de 14%, para 250 mil barris por dia (bpd), até 2026, disse o seu CEO nesta quinta-feira, num impulso aos planos do país para reverter a queda da produção.

A Azule Energy, uma joint venture 50/50 entre a Eni e a BP , foi formada no ano passado, quando as duas grandes empresas petrolíferas consolidaram os seus activos angolanos.

A empresa planeia perfurar 16 poços de exploração nos próximos quatro anos, incluindo o seu primeiro poço específico para gás em 2024, disse o CEO Adriano Mongini à Reuters em entrevista, com o investimento combinado para exploração e produção de US$ 7 bilhões até 2027.

“Até 2026 esperamos produzir uma média de 250 mil barris de petróleo por dia. A produção atual é de cerca de 220 mil barris e a maior parte do aumento da produção será através de projetos operados que estão em andamento agora”, disse ele.

A chave para uma maior produção será o Centro Integrado Oeste de Agogo, com o desenvolvimento dos campos Agogo e Ndungu, que contêm cerca de 500 milhões de barris de reservas recuperáveis.

O projecto inclui a entrega de um novo navio flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO), o primeiro destinado às águas angolanas em mais de sete anos, que se encontra actualmente em construção.

Mongini disse que a primeira produção do New Gas Consortium (NGC) do grupo, que está desenvolvendo a produção de gás a partir de duas plataformas offshore e uma planta de processamento onshore, era esperada por volta de fevereiro de 2026, cinco meses antes do inicialmente previsto.

O NGC é o primeiro projecto de gás não associado ao petróleo de Angola e inclui a Chevron , a TotalEnergies e a BP entre os parceiros.

O gás produzido será ligado ao terminal Angola LNG, que tradicionalmente utiliza gás associado à produção de petróleo, numa tentativa de garantir e reforçar a matéria-prima.

Ele disse que a NGC poderia aumentar a produção de LNG em Angola até ou além da sua capacidade de mil milhões de scuf (pés cúbicos padrão) por dia dos 700 a 800 milhões de scuf por dia atualmente.