Angola está entre os países africanos com problemas de sustentabilidade da dívida, disse o FMI

África precisa de alívio internacional face a uma violenta restrição de financiamento que deixou oito dos seus países a necessitar de reestruturação da dívida, disse um funcionário do Fundo Monetário Internacional.

“Na África Subsaariana, o quadro é realmente bastante variado”, disse na quinta-feira o Diretor do Departamento Africano do FMI, Abebe Selassie , numa entrevista na Bloomberg Television com Jennifer Zabasajja em Marraquexe, Marrocos, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.

“O número de países onde a dívida é insustentável e precisa de reestruturação é de cerca de sete, oito agora”, disse ele. “Na maioria dos outros casos, o que estamos vendo são vulnerabilidades de dívida aumentadas.”

O Gana e a Zâmbia procuraram resgates de emergência do FMI e estão em processo de reestruturação das suas dívidas, enquanto os investidores estão de olho no Quénia, Angola, Malawi e Moçambique, entre outros países fortemente endividados do continente.

Selassie repetiu que estava confiante de que a Zâmbia e os seus credores chegariam a um acordo nos próximos dias, tendo os termos sido acordados em substância.

O FMI espera que o crescimento na África Subsariana desacelere para 3,3% este ano, face aos 4% em 2022, antes de regressar aos 4% no próximo ano. Mas adverte que a recuperação não está garantida.

A região foi atingida pela pandemia e pelo aumento dos preços dos alimentos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o aumento da inflação a levar a aumentos agressivos das taxas de juro em todo o mundo. Isso levou a uma restrição de financiamento face ao aumento dos custos do serviço da dívida e ao enfraquecimento das moedas.

Selassie disse que além de ajudar as nações que necessitam de reestruturação da dívida, a comunidade internacional deve atender às necessidades do resto da região.

“É aí que estamos a trabalhar para tentar mobilizar mais recursos para os países. Nós mesmos fornecemos mais recursos”, disse ele. “E também, claro, estes recursos destinam-se a apoiar as políticas necessárias para fazer com que os países voltem à forma mais dinâmica que eram antes da pandemia.”