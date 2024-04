UE quer reforçar a sua indústria para atingir as metas ambiciosas do Acordo Verde

A União Europeia está a recorrer à sua indústria para reforçar o apoio ao ambicioso Acordo Verde, face às preocupações crescentes sobre os custos da reforma verde, num momento de crescimento económico mais fraco, preços elevados da energia e concorrência global.

A Comissão Europeia quer reforçar a sua abordagem industrial ao mudar o bloco para uma economia sustentável nos próximos anos. Fazendo um balanço de uma série de reuniões com empresas em áreas como hidrogénio, tecnologia limpa, infraestruturas energéticas, transportes limpos, aço e matérias-primas críticas, a Comissão Europeia comprometeu-se na quarta-feira a trabalhar nas principais preocupações que as empresas levantaram como dificultando a transição.

“Os nossos objetivos de descarbonização, o crescimento verde e a competitividade europeia andam de mãos dadas”, disse Maros Sefcovic , vice-presidente executivo da comissão para o Acordo Verde. “Energia limpa abundante e acessível, bem como condições de concorrência equitativas a nível mundial, são indispensáveis para a prosperidade da indústria europeia.”

A UE pretende ser o líder mundial na luta contra as alterações climáticas e tem como objetivo vinculativo a eliminação dos gases com efeito de estufa até meados do século. O seu objetivo é reduzir as emissões em pelo menos 55% em relação aos níveis de 1990 nesta década, um objetivo cada vez mais difícil face às elevadas taxas de juro, à crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia e às crescentes preocupações dos eleitores sobre o projeto de lei para a transição.

O papel da indústria na transição e a sua posição no mercado global estão a subir na agenda política da UE, à medida que o bloco de 27 nações se aproxima das eleições de 6 a 9 de junho. Com os partidos de direita – que muitas vezes questionam as medidas de proteção climática – prestes a ganhar mais assentos no Parlamento Europeu, traduzir as metas ambiciosas em realidade tornar-se-á mais difícil.

Os próximos anos serão críticos para o Pacto Ecológico, uma vez que os governos nacionais terão de aprovar um enorme pacote de medidas acordadas pela UE para garantir que as metas para 2030 sejam cumpridas. Vão desde a criação de um novo mercado de carbono para o transporte rodoviário e combustíveis de aquecimento até requisitos mais rigorosos de eficiência energética e uma proibição de facto de novos automóveis de passageiros que funcionem com combustíveis fósseis até 2035.

Os principais alicerces que poderão apoiar a indústria na transição incluem regulamentação simplificada, preços de energia acessíveis, acesso mais fácil ao financiamento e um mercado interno mais forte num ambiente globalmente competitivo, de acordo com a Comissão Europeia.