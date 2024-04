O setor de energia supera o setor de tecnologia no mercado de ações dos EUA, graças ao petróleo e ao gás

As grandes petrolíferas estão a superar os Sete Magníficos ( Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet-Google, Meta-Facebook, Amazon e Tesla) no mercado de ações este ano, numa recuperação das ações petrolíferas que poucos esperavam há alguns meses.

As ações do setor energético tiveram um desempenho superior ao das principais ações de tecnologia este ano, à medida que o mercado se tornou mais otimista em relação ao petróleo e os preços do petróleo subiram no final do primeiro trimestre e no início do segundo trimestre.

Por outro lado, a incerteza sobre o ritmo de crescimento das energias renováveis com a aproximação das eleições presidenciais dos Estados Unidos levou os investidores a retirar dinheiro de fundos investidos em ações de energias renováveis – tanto que estes fundos registaram o maior levantamento trimestral de sempre no primeiro trimestre do ano.

Os fundos negociados em bolsa que investem em ações de empresas de energia renovável registaram uma saída combinada de 4,8 mil milhões de dólares durante o primeiro trimestre, de acordo com dados da LSEG Lipper citados pela Reuters .

Para além da incerteza política no sector energético dos EUA com as eleições de novembro, as elevadas taxas de juro também estão a restringir o crescimento das energias renováveis e os fluxos para fundos de energias renováveis.

Por exemplo, o S&P Global Clean Energy Index (INDEXSP: SPGTCLEN), que acompanha o desempenho de grandes empresas de energia eólica e solar, caiu quase 10% no acumulado do ano.

Em contrapartida, o Índice de Energia S&P 500, que acompanha o desempenho das empresas que operam nas fontes de energia tradicionais, deu um salto de 16% devido a uma forte recuperação nas ações de petróleo e gás neste ano.

As ações do petróleo registaram mesmo um desempenho que eclipsou as ações das grandes empresas tecnológicas e todos os outros 10 setores do S&P no mês passado.

Nas últimas semanas, os analistas começaram a aumentar as projeções de lucros para o desempenho das grandes petrolíferas este ano, face ao aumento dos preços do petróleo bruto. Além disso, as avaliações das empresas de energia continuam a ser negociadas com descontos em relação ao índice S&P e o setor energético continua a ser o mais barato do mercado, atraindo investidores otimistas em relação à energia.

Há apenas alguns meses, poucos investidores estavam otimistas em relação ao petróleo e ao gás. Toda a atenção do mercado, e com razão, estava voltada para os Sete Magníficos – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla – e seu desempenho em 2023, quando essas ações combinadas saltaram 75% . Isto em comparação com um ganho de 23% no S&P 500 e um aumento coletivo de 11,6% em todas as outras 493 ações do S&P 500 no ano passado.

Na semana passada, o setor energético no S&P 500 registou o seu primeiro fecho recorde desde meados de junho de 2014.

Por exemplo, grandes empresas como a ExxonMobil, a Chevron e a ConocoPhillips subiram 12% cada uma no mês passado, e as refinarias também estão a ter um bom desempenho, no meio de restrições no fornecimento de produtos petrolíferos devido à capacidade de refinação deficiente na Rússia e ao reencaminhamento do comércio global de combustíveis por via marítima longe do Mar Vermelho e do Canal de Suez.

Embora os preços do petróleo não sejam a única razão para a recuperação das bolsas de energia, eles contribuíram muito, tal como a melhoria das perspetivas da economia.

A duração e a altura da subida das ações ligadas ao sector petrolífero dependerão da trajetória do preço do petróleo este ano. Com os preços do petróleo Brent a atingir os 90 dólares por barril no início do segundo trimestre, as ações do setor energético continuaram a subir a partir de março. Alguns analistas preveem que o preço do petróleo Brent poderá atingir 100 dólares o barril este ano. No entanto, um aumento muito forte do preço do petróleo poderá ter um impacto negativo sobre a procura e aumentar o interesse pelas energias renováveis.

Por Editor Económico

Portal de Angola