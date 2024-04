Os altos custos de energia colocaram a indústria alemã em desvantagem

É pouco provável que a indústria alemã recupere totalmente do choque dos preços da energia e regresse à competitividade de antes da invasão russa da Ucrânia, disse o presidente-executivo da principal empresa de serviços públicos da Alemanha, a RWE, ao Financial Times na quarta-feira.

“A indústria alemã tem uma desvantagem”, disse o CEO da RWE, Markus Krebber, ao FT, observando que a Alemanha regista agora preços de energia estruturalmente mais elevados, uma vez que depende das importações de GNL (Gás Natural Liquefeito).

Apesar de reduzir significativamente a sua dependência do gás russo, a Europa continua exposta ao fornecimento de gás natural e aos choques de preços, uma vez que não possui quaisquer amortecedores no sistema.

A Alemanha, a maior economia da Europa, terá de enfrentar preços do gás natural estruturalmente mais elevados e a destruição da procura nas indústrias de utilização intensiva de energia.

A Alemanha reduziu as suas importações de gás natural em 32,6% em 2023, uma vez que o consumo também caiu. No ano passado, o consumo de gás caiu 5% em relação a 2022, enquanto em comparação com o consumo médio no período de 2018 a 2021, a procura de gás na maior economia da Europa caiu 17,5% no ano passado, segundo dados do regulador energético do país, Bundesnetzagentur.

A Alemanha espera que os preços do gás natural permaneçam elevados pelo menos até 2027, afirmou o governo num relatório no verão passado.

Também no verão passado, o INES, o grupo de operadores alemães de armazenamento de gás, disse que a Alemanha continuaria em risco de escassez de gás natural até a temporada de inverno 2026/2027, a menos que tomasse medidas para adicionar terminais de GNL, capacidade adicional de armazenamento de gás ou gasodutos.