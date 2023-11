UE e EUA adiam reunião comercial importante devido ao impasse nas negociações sobre o aço e minerais essenciais

A reunião comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, prevista para o próximo mês, deverá ser adiada para o início do próximo ano, uma vez que os dois aliados permanecem num impasse nas negociações sobre aço e minerais críticos.

O Conselho de Comércio e Tecnologia (TTC) deveria ter lugar no mês passado, paralelamente à cimeira EUA-UE, mas foi adiado para meados de dezembro. A reunião do TTC provavelmente acontecerá no início de 2024, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O atraso ocorre num momento em que as negociações para chegar a acordos globais sobre aço e um acordo sobre minerais críticos estão estagnadas. A Bloomberg informou anteriormente que os EUA pretendem manter o status quo no comércio de aço e alumínio por mais dois anos, enquanto a UE procura alterações no acordo, uma vez que o considera injusto e complicado.

O TTC procurou melhorar o diálogo transatlântico, mas ficou aquém de resultados concretos sobre questões relevantes, tais como responder à questão de como interagir com a China e como abordar questões tecnológicas. Algumas autoridades questionaram a relevância do fórum.

A procura de um acordo sobre metais visa resolver uma disputa da era Trump, desencadeada pelas tarifas sobre as importações europeias, alegando que representavam riscos para a segurança nacional americana. Bruxelas zombou dessa justificação e respondeu com medidas retaliatórias. A disputa resultou em tarifas sobre até 10 mil milhões de dólares no comércio transatlântico.

Os dois lados chegaram a uma trégua temporária em 2021, que expira no final do ano, para dar tempo à negociação de um acordo duradouro.

Como parte dos acordos temporários, os EUA removeram parcialmente a medida de Trump e introduziram um conjunto de contingentes pautais acima dos quais são aplicados direitos sobre os metais, enquanto a UE congelou todas as suas medidas restritivas. Isso criou uma situação desequilibrada que fez com que os exportadores da UE pagassem mais de 350 milhões de dólares por ano em direitos, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato.

Entretanto, as conversações para chegar a um acordo sobre minerais essenciais, necessário para permitir que as empresas europeias tenham acesso a alguns dos benefícios dos subsídios verdes da Lei de Redução da Inflação do governo americano, permanecem estagnadas no que diz respeito aos direitos laborais, disseram as pessoas.