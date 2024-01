Téte António orienta sessão extraordinária do Conselho de Ministros da SADC

Desde Janeiro de 2023 que um surto de cólera afecta a região da SADC, com casos registados, até ontem, em cinco países, nomeadamente Botswana, África do Sul, Moçambique, Zâmbia e República Democrática do Congo.

A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral directa ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados, tendo como principais sintomas a diarreia e desidratação, que pode levar a morte.

De acordo com uma nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso, esta segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros da SADC reunir-se-ão para discutir as modalidades através das quais os Estados-membros vão coordenar esforços com vista a prevenir e controlar a propagação da cólera pela Região Austral do continente africano.

Angola está no nível dois de alerta máxima de prevenção epidêmica, devido ao surgimento de casos de cólera nos países fronteiriços como a Zâmbia e a República Democrática do Congo (RDC). FMA/VIC