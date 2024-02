Ramaphosa continua confiante na vitória do ANC, enquanto a África do Sul se aproxima de uma viragem histórica com repercussões em todo o continente

O discurso sobre o Estado da Nação do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, na semana passada, na Câmara Municipal da Cidade do Cabo, foi o primeiro tiro na campanha eleitoral do Congresso Nacional Africano, no poder. A África do Sul realizará eleições gerais em 2024 em data ainda a confirmar. Tudo indica que as eleições gerais privarão o ANC de uma maioria parlamentar desde o fim do apartheid em 1994.

Durante uma hora, ele apresentou uma lista cuidadosamente selecionada de realizações do ANC, para combater o aproveitamento da frustração popular pela oposição, alimentada por cortes de energia em série, agravamento da criminalidade e da insegurança e uma das taxas de desemprego juvenil mais elevadas do mundo.

Fora do círculo íntimo dos verdadeiros crentes do ANC, poucos pareciam convencidos pelo Presidente – a julgar pelas últimas sondagens de opinião nacionais, chamadas telefónicas na rádio ou uma vasta gama de análises na imprensa, na rádio e na televisão.

A credibilidade de Ramaphosa vacilou novamente depois de ele ter definido todas as reformas radicais para acabar com a crise energética “…estamos confiantes de que o pior já passou e que o fim da redução de carga está finalmente ao nosso alcance.” Mas poucas horas depois do seu discurso, a empresa de energia Eskom anunciou outra série de cortes de energia mais severos.

Além da crise de poder, ele lutou para relacionar o desempenho do ANC com a vida da maioria das pessoas. Citando as estimativas do Banco Mundial de que a taxa de pobreza da África do Sul caiu para 55,5% em 2020, de 71,2% em 1993 (o último ano do governo do Partido Nacional), Ramaphosa disse: “As nossas políticas e programas tiraram milhões de pessoas da extrema pobreza”. A esta afirmação, os partidos da oposição responderam em uníssono: e os outros 44,5% de sul-africanos?

Depois de felicitar o seu governo pela extensão dos subsídios sociais para cobrir 26 milhões dos 61 milhões de sul-africanos, Ramaphosa sugeriu planos para avançar em direção a um rendimento básico universal. Mas o seu discurso foi limitado nas políticas – especialmente no alargamento da base tributária – necessárias para alcançar este objetivo.

Num dos seus momentos mais criativos, Ramaphosa falou de uma história política contada “através da vida de uma criança chamada Tintwalo, nascida no alvorecer da liberdade em 1994”.

Segundo Ramaphosa, a vida de Tintwalo foi transformada pelo ANC. “…ela cresceu numa sociedade regida por uma constituição enraizada na igualdade… os seus anos de formação foram passados numa casa fornecida pelo Estado…, uma casa abastecida com água e eletricidade básicas [onde não havia nenhuma antes de 1994]… ela estava matriculada numa escola onde os seus pais não precisavam pagar propinas….”

Depois Ramaphosa concluiu: “Esta é a história de milhões de pessoas que nasceram desde o início da nossa democracia… mas é apenas parte da história”.

E é o resto da história que será disputado nesta campanha eleitoral. Como pode o ANC sustentar tais programas sociais, que ainda deixam de fora quase metade da população, numa economia que cresce 1,3%, muito abaixo da taxa de natalidade?

Os críticos da oposição argumentam que o fracasso do governo do ANC em chegar aos sul-africanos mais excluídos se deveu à grande corrupção e às crises de captura do Estado dos últimos 15-20 anos.

Responder a essas críticas exigirá muito mais coragem política do que o discurso de campanha proferido na grandiosidade da Câmara Municipal.

Pela primeira vez desde as eleições de libertação de 1994, o ANC parece prestes a ser forçado a formar algum tipo de coligação nacional. Mas, Ramaphosa descarta essa possibilidade. Ele começou a semana dizendo aos eleitores em Tshwane que não havia forma de o ANC perder a sua maioria parlamentar.

Uma enxurrada de pesquisas de opinião publicadas no dia seguinte questionou essa suposição. Todos eles estimaram que a percentagem de votos do ANC cairia bem abaixo dos 50%, alguns preveem que poderia cair para menos de 40% nos resultados atuais.

Um inquérito realizado pela organização Ipsos colocou o apoio do ANC em 38,5%, contra 18,6% para os populistas Combatentes pela Liberdade Económica de Julius Malema e 17,3% para a Aliança Democrática de centro-direita de John Steenhuisen.

Entre os apoiantes do ANC na Cidade do Cabo esta semana, isso levantou a questão de saber se o seu partido seria mais bem servido trabalhando com a DA em alguma aliança centrista após as eleições ou juntando-se à EFF e duplicando a aposta em políticas como a via rápida da terra redistribuição e nacionalização do banco central.

Os apoiantes obstinados do ANC estão convencidos de que o partido dirigirá o governo após as eleições, escolhendo alguns parceiros dos partidos mais pequenos para produzir uma maioria parlamentar – caso, como parece provável, as eleições nacionais privem o ANC de uma maioria parlamentar.