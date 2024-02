Os dias da Alemanha como superpotência industrial estão a chegar ao fim, enfraquecendo o motor económico da UE

A história é contada da seguinte forma: numa siderúrgica em Düsseldorf, na Alemanha, centenas de trabalhadores estão reunidos em silêncio para assistir ao ato final da fábrica centenária, onde gerações de trabalhadores se sucederam.

Um trompista tocava uma melodia triste no meio do brilho de sinalizadores e tochas, enquanto os 1.600 trabalhadores da fábrica olhavam com expressão impassível para o metal brilhante do mais recente produto da fábrica: um tubo de aço alisado num laminador até formar um cilindro perfeito. A cerimónia encerrou uma sequência de 124 anos que começou no auge da industrialização alemã e resistiu a duas guerras mundiais, mas não conseguiu sobreviver às consequências da crise energética e da nova concorrência económica global.

A cena serve para descrever uma dolorosa realidade que a Alemanha enfrenta: os seus dias como superpotência industrial podem estar a chegar ao fim. A produção industrial na maior economia da Europa tem apresentado uma tendência decrescente desde 2017, e o declínio está a acelerar à medida que a competitividade diminui.

Os alicerces da máquina industrial alemã caíram como peças de dominó. Os Estados Unidos estão a afastar-se da Europa e procuram competir com os seus aliados europeus no investimento climático. A China está a tornar-se um rival maior e já não é um comprador insaciável de produtos alemães. O golpe final para alguns fabricantes pesados foi o fim dos enormes volumes de gás natural russo barato.

Juntamente com a volatilidade global, a paralisia política em Berlim está a intensificar questões internas de longa data, como a degradação das infra-estruturas, o envelhecimento da mão-de-obra e o emaranhado da burocracia. A degradação do sistema educativo, outrora um ponto forte, é emblemático de uma falta de investimento a longo prazo nos serviços públicos. O instituto de investigação Ifo estima que o declínio das competências matemáticas custará à economia cerca de 14 biliões de euros em produção até ao final do século.

Em alguns casos, a recessão industrial está a ocorrer em pequenos passos, como a redução dos planos de expansão e de investimento. Outros são mais evidentes, como a mudança de linhas de produção e a redução de pessoal. Em casos extremos – como a fábrica de tubos da Vallourec SACA , que já fez parte do gigante industrial Mannesmann – a consequência é o encerramento permanente.

A Alemanha ainda tem uma lista invejável de fabricantes pequenos e ágeis, e o Bundesbank e outros rejeitam a noção de que a desindustrialização total esteja próxima. Mas com as reformas estagnadas, não está claro o que irá abrandar o declínio.

A fragmentada coligação do Chanceler Olaf Scholz ficou ainda mais desorganizada em meados de Novembro devido a uma crise orçamental desencadeada por uma decisão judicial sobre medidas de endividamento, deixando o governo com pouca margem de manobra para investir.

A frustração é generalizada. Embora centenas de milhares de pessoas tenham saído às ruas nas últimas semanas para protestar contra o extremismo de extrema-direita, o partido anti-imigração Alternative für Deutschland, ou AfD, está à frente dos três partidos no poder nas sondagens – atrás apenas do bloco conservador. A aliança liderada pelos social-democratas de Scholz tem o apoio de apenas 34% dos eleitores, de acordo com uma análise da Spiegel de pesquisas recentes.

A diminuição da competitividade industrial ameaça mergulhar a Alemanha numa espiral descendente.

A crise energética do verão de 2022 foi um grande catalisador. Embora os piores cenários, como o congelamento de casas e o racionamento, tenham sido evitados, os preços permanecem mais elevados do que noutras economias, o que aumenta os custos decorrentes de salários mais elevados e da complexidade regulamentar.

Um dos sectores mais duramente atingidos foi o químico – resultado direto da perda de gás russo barato pela Alemanha. Com a transição para o hidrogénio limpo ainda incerta, quase uma em cada 10 empresas planeia interromper permanentemente os processos de produção, de acordo com um inquérito recente da associação industrial VCI. A BASF , o maior produtor de produtos químicos da Europa, está a cortar 2.600 postos de trabalho e a Lanxess AG está a reduzir o pessoal em 7%.