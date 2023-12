Presidente da China elogia boom comercial com a Rússia e promete “amplificar” cooperação

O presidente chinês Xi Jinping prometeu “amplificar” os laços com Moscovo durante uma reunião com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, à medida que os dois lados continuam a aprofundar as relações.

O líder chinês disse que a “robusta resiliência” de sua cooperação foi demonstrada pelo comércio bilateral que atingiu a meta anual de US$ 200 bilhões no mês passado, de acordo com a Televisão Central da China.

“Manter e desenvolver bem as relações China-Rússia é uma escolha estratégica feita por ambos os lados com base nos interesses fundamentais dos dois povos”, disse Xi durante a reunião de quarta-feira em Pequim.

A aproximação contínua da China à Rússia após a invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin tem sido um ponto de discórdia entre os EUA e as nações europeias. Os governos ocidentais pressionaram Xi a resistir a apoiar o esforço de guerra de Moscovo.

Essa campanha pouco fez para dissuadir os intercâmbios diplomáticos. Mishustin faz esta semana a sua segunda visita à China em 2023, enquanto Xi conversou com Putin este ano em Moscovo e Pequim.

O comércio entre as duas nações disparou desde que o Ocidente impôs sanções à Rússia devido à guerra. Os exportadores de automóveis chineses, por exemplo, estão a aproveitar o facto de empresas estrangeiras saírem do mercado para vender veículos, enquanto a China compra mais energia e mercadorias ao seu vizinho do norte.

Os dois países pararam quase totalmente de usar o dólar para pagar essas transações, disse Mishustin terça-feira em Pequim. Mais de 90% do comércio ocorre em yuan ou rublo, de acordo com o meio de comunicação estatal Tass.

O yuan está a ganhar terreno como moeda preferida para a liquidação do comércio de mercadorias entre os parceiros da China. A parcela dos acordos comerciais baseados no yuan saltou de 15% no final de 2021 para 27% em setembro de 2023, de acordo com estimativas da Bloomberg Economics, sendo a Rússia provavelmente o maior contribuinte.

Xi também disse a Mishustin que a economia da China é resiliente, tem um forte potencial e os seus fundamentos positivos a longo prazo permanecem inalterados. Mishustin disse que a Rússia está satisfeita com o crescimento dos laços e disposta a expandir a cooperação, informou a CCTV.

Ambas as nações concordaram em expandir a cooperação agrícola e salvaguardar conjuntamente a segurança energética quando Mishustin se reuniu com o primeiro-ministro chinês Li Qiang na terça-feira.