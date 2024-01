Preço do petróleo oscila após aumento surpreendente nos stocks dos Estados Unidos, contrabalançando riscos no Mar Vermelho

O petróleo caiu em outra sessão instável depois que um aumento surpreendente nos stocks de petróleo bruto dos EUA contrabalançou a ameaça aos abastecimentos causada pela recente escalada no Mar Vermelho.

O West Texas Intermediate caiu 1,2%, fechando perto de US$ 71 por barril, após oscilar mais de US$ 2 ao longo do dia. O mesmo aconteceu a referência internacional Brent que oscilou durante o dia, fechando em terreno negativo perto de US$ 76.5 por barril.

O sentimento de baixa se espalhou depois que os stocks dos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em 1,34 milhão de barris, o maior aumento desde meados de dezembro.

O petróleo havia subido anteriormente até 1,9% depois que os rebeldes Houthi lançaram mais ataques a navios mercantes no mar vermelho, embora sem feridos ou danos. Os incidentes — que continuaram apesar do envio de uma força marítima liderada pelos EUA — são vistos como uma repercussão da guerra entre Israel e o Hamas.

O petróleo bruto oscilou na faixa de US$ 6 no mês passado, à medida que os traders avaliam as perspetivas para os próximos trimestres. Os mercados navegam de forma incerta entre a turbulência no Médio Oriente, o encerramento do maior campo petrolífero da Líbia e os cortes de produção por parte da OPEP+, que tendem a exercer pressão ascendente sobre os preços, e o aumento da oferta de petróleo fora da OPEP+, particularmente dos Estados Unidos , que exerce pressão para baixo.