Os Estados Unidos tentam travar a ascensão hegemónica da China com restrições ao investimento estrangeiro

Se há uma área onde não existem diferenças entre a administração do Presidente Trump e a administração do Presidente Biden, é a política dos Estados Unidos de bloquear o caminho para a hegemonia da China.

Primeiro vieram as tarifas sobre as importações provenientes da China da administração Trump, depois vieram os controlos e embargos às exportações para a China de chips de computador de última geração ao abrigo da Lei dos Chips, e as restrições às importações pelos Estados Unidos de tecnologias chinesas relacionadas com a transição energética, nomeadamente carros elétricos e baterias, de acordo com a Lei de Redução da Inflação.

Agora, os esforços dos estados Unidos para dissuadir, conter e bloquear a China estão a mudar para um novo campo de batalha onde os riscos são ainda maiores do que no comércio ou na tecnologia: o investimento.

Em agosto passado, na Ordem Executiva 14105, o presidente Joe Biden instruiu o Departamento do Tesouro a elaborar regras que proíbam os investimentos dos EUA em entidades suspeitas de ajudarem a desenvolver armamento de última geração para a máquina de guerra da China. Em breve, provavelmente nos próximos meses, essa proibição entrará em vigor.

Esta não será a primeira vez que os EUA restringem o fluxo de capital para a China; tanto Trump quanto Biden proibiram os investidores dos EUA de comprar uma série de títulos negociados publicamente com laços militares. É bem possível que a ordem afete também o investimento estrangeiro na China de outros países e empresas que fazem negócios com os Estados Unidos.

Mas no seu âmbito – abrangendo potencialmente qualquer empresa ou organização chinesa, pública ou privada, envolvida em semicondutores, computação quântica ou inteligência artificial – a Ordem Executiva 14105 não tem precedentes. Abrange vastas áreas da economia e, efetivamente, visa asfixiar indústrias inteiras essenciais para as capacidades da China no campo de batalha e no ciberespaço.

O consenso, tanto na Casa Branca como no Congresso, partilhado pelos republicanos e democratas, é que a China deve ser tratada como um adversário estratégico.

As autoridades dos EUA acreditam que o governo chinês está a explorar todas as oportunidades para obter tecnologia de ponta através do sector privado e redirecioná-la para aplicações militares e de segurança. Foi isso que levou os Estados Unidos a fazer pressões sobre a empresa holandesa ASML, líder mundial na fabricação de chips de última geração, a restringir a venda de chips para a China.

Tal como Biden explicou na sua ordem executiva de agosto, os investimentos dos EUA correm o risco de exacerbar a ameaça que a China representa, porque conferem prestígio e credibilidade e são frequentemente acompanhados de conselhos úteis, acesso ao mercado e financiamento adicional.

Qualquer que seja o resultado das eleições norte-americanas de novembro de 2024, a disputa pela hegemonia económica, política e militar entre os Estados Unidos e a China continuará e será um elemento fundamental que marcará a reconfiguração das alianças geopolíticas e geoeconómicas nesta década.

Por: José Correia Nunes

Diretor Executivo Portal de Angola