Os EUA poderão suspender temporariamente as aprovações de exportação de GNL, o que terá implicações para a transição energética

O governo Biden pretende anunciar hoje, sexta-feira, a sua estratégia para reforçar o escrutínio ambiental dos pedidos de exportação de gás natural liquefeito (GNL), segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O presidente Joe Biden ordenará ao Departamento de Energia que suspenda as análises dos pedidos de exportação de gás natural para o exterior, dando tempo para que as autoridades considerem melhor os impactos climáticos de longo prazo da expansão das exportações de GNL. A decisão visa suspender, pelo menos temporariamente, projetos em desenvolvimento, incluindo as instalações da Commonwealth LNG , Energy Transfer LP e Venture Global LNG Inc. planeadas na Louisiana.

A questão é se as exportações adicionais são do interesse público, um limite previsto na lei federal. Uma revisão e regulamentação do Departamento de Energia poderia estabelecer novos requisitos para determinar o que constitui o interesse público, dando grande peso às potenciais consequências climáticas de exportações adicionais de GNL.

O esforço responde às preocupações dos activistas climáticos que afirmam que aprovações adicionais apenas prolongarão a dependência mundial do gás natural e desencorajarão os investimentos em alternativas mais limpas e isentas de emissões.

A questão ganhou maior destaque depois de quase 200 nações terem concordado no mês passado na COP28, em Dubai, que o mundo deve abandonar os combustíveis fósseis – e antes das eleições de Novembro nos EUA, nas quais o clima é uma questão fundamental. Os ativistas planearam uma manifestação de 6 a 8 de fevereiro no Departamento de Energia para exigir a suspensão de novas aprovações de GNL.

Os EUA já são o maior exportador mundial de GNL – e a paragem planeada não deverá alterar isso. As instalações multibilionárias para liquefazer gás natural para exportação em todo o mundo levam anos para serem construídas, e os desenvolvedores devem passar por várias análises do governo federal para começar a enviar.

Os EUA emitiram dezenas de licenças de exportação de GNL, mas a pausa deverá aplicar-se apenas aos pedidos que aguardam análise no Departamento de Energia. No entanto, uma pausa nas exportações de GNL teria um efeito mobilizador a favor das energias renováveis e catalisaria os esforços para reduzir os combustíveis fósseis.

Os defensores do gás natural argumentam que o atraso irá travar o desenvolvimento, limitar potenciais remessas futuras para aliados europeus e prejudicar pelo menos alguns ganhos ambientais de curto prazo ligados à substituição do carvão. “Qualquer ação para suspender as aprovações de exportação de GNL dos EUA seria um grande erro que colocaria em risco os empregos e aliados americanos, ao mesmo tempo que minaria os objetivos climáticos globais”, disseram quase três dúzias de grupos de petróleo e gás numa carta quarta -feira à secretária de Energia, Jennifer Granholm .

Os ambientalistas argumentam que, longe de simplesmente substituir o carvão de combustão mais poluente como fonte de energia, o GNL dos EUA está a excluir potenciais investimentos em alternativas de energia limpa. E, dizem, as preocupações sobre a necessidade da Europa de GNL dos EUA são sobrestimadas, prevendo-se que a sua procura de gás diminua.

Por: Editor Económico

Portal de Angola