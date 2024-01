Forte crescimento económico nos Estados Unidos em 2023, contrariando previsões que apontavam para uma recessão

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,1% no ano passado, informou o Departamento de Comércio na quinta-feira. Um mercado de trabalho resiliente apoiou fortes gastos de consumo e afastou uma temida recessão. Há um ano, os economistas viam uma recessão como muito provável e projectavam um crescimento anémico de 0,2% para o ano. Em vez disso, o ganho do ano passado foi uma recuperação acentuada da actividade económica.

O ano foi coroado por um quarto trimestre em que a economia cresceu a um ritmo sazonalmente ajustado de 3,3% e anualizado pela inflação, impulsionado pelos gastos das famílias e do governo. A leitura trimestral foi uma desaceleração em relação ao ritmo de 4,9% do verão , mas ainda assim uma taxa saudável.

A expansão deverá continuar em 2024, embora a um ritmo significativamente mais lento. Com a moderação da inflação, é provável que a Reserva Federal opte por cortes nas taxas de juro , o que apoiaria a economia este ano, dizem os economistas. Mas esse dinamismo pode ser desafiado por contratações mais lentas e maior pressão sobre os americanos que gastaram as poupanças da era da pandemia.

O crescimento foi forte, os empregadores criaram quase meio milhão de empregos e a inflação arrefeceu para uma taxa anualizada de 1,7%, abaixo da meta de 2% da Fed. As autoridades do Fed estão no caminho certo para manter as taxas estáveis no máximo de 23 anos em uma reunião na próxima semana e planearam três cortes nas taxas para 2024.

Grande parte do crédito pelo crescimento melhor do que o esperado vai para os consumidores que gastam livremente e que não fecharam a bolsa. Eles gastaram mais em saúde, restaurantes e carros em 2023. As vendas de fim de ano superaram as expectativas . Os gastos com habitação permaneceram estáveis em relação ao ano anterior, numa base ajustada à inflação, refletindo um ambiente difícil para as vendas de casas – mas também a estabilização. O investimento residencial privado caiu 17% em 2022.

A confiança na economia aumentou à medida que o crescimento dos salários excedeu os aumentos de preços: o sentimento do consumidor aumentou 29% de Novembro a Janeiro, o maior aumento em dois meses desde 1991, disse a Universidade de Michigan. Os consumidores esperam que a inflação seja muito mais moderada do que pensavam há apenas alguns meses.

O crescimento do ano também foi apoiado por um salto nos gastos do governo, especialmente a nível estadual e local, e por um impulso do comércio internacional. O investimento empresarial aumentou a um ritmo um pouco mais lento em 2023 em relação ao ano anterior.

A perspetiva de que a Fed possa reduzir as taxas de juro num futuro não muito distante alimentou uma recuperação do mercado bolsista nos últimos meses, e custos de financiamento mais baratos poderão revigorar o investimento das famílias e das empresas ainda este ano. O arrefecimento gradual do mercado de trabalho, combinado com o progresso na domesticação da inflação, fez com que os investidores ficassem atentos ao momento em que a Fed poderá começar a reduzir a sua taxa de juro de referência.