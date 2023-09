Notícia sobre tolerância de ponto segunda-feira é “fake news”

A Agência Angola Press (ANGOP) informa a opinião pública que está a circular, nas redes sociais, uma falsa notícia sobre suposta tolerância de ponto na segunda-feira, decretada pelo Presidente da República, João Lourenço.

A ANGOP tomou conhecimento da informação por via de grupos de WhatsApp, pelo que nega qualquer envolvimento dos seus profissionais na elaboração do conteúdo.

No documento, a agência é citada como suposta fonte da informação, segundo a qual “O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, decretou tolerância de ponto em todo o território nacional, na próxima segunda-feira, em sequência das comemorações do Dia do Herói Nacional”.

Esse acto configura um ataque directo à empresa e aos seus colaboradores, perpetrado por pessoas imbuídas de má-fé, com o propósito de manchar a sua imagem e reputação.

O Conselho de Administração da ANGOP esclarece que os conteúdos relacionados com a Presidência da República e outros órgãos representativos do Estado angolano só são produzidos, na empresa, com base em notas oficiais.

A Agência Angola Press é uma instituição idónea, que conhece os termos da Lei dos Feriados Nacionais, pelo que, em circunstância alguma, podia produzir um conteúdo fora do âmbito institucional.

A ANGOP reitera o seu compromisso de produzir notícias cada vez melhor elaboradas, que respeitem o pressuposto da apuracao correcta dos dados e do contraditório, sempre que necessário, pelo que desencoraja e condena as fake news.