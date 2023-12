Líder turco compara primeiro-ministro de Israel a Hitler

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não é diferente de Adolf Hitler e comparou os ataques de Israel a Gaza ao tratamento dado pelos nazistas ao povo judeu.

A Turquia, membro da Otan, que apoia uma solução de dois Estados para o conflito israelita-palestino, tem criticado os ataques aéreos e terrestres de Israel em Gaza e chamado o país de “Estado terrorista”. A Turquia também defende que os líderes israelitas sejam julgados em tribunais internacionais.

Aprimorando sua retórica, Erdogan disse que a Turquia acolherá acadêmicos e cientistas que enfrentam perseguição por suas opiniões sobre o conflito em Gaza. Ele acrescentou que os países ocidentais que apoiam Israel são cúmplices do que ele chamou de crimes de guerra.

“Eles costumavam falar mal de Hitler. Que diferença você tem de Hitler? Eles vão nos fazer sentir falta de Hitler. O que esse Netanyahu está fazendo é menos do que o que Hitler fez? Não é”, disse Erdogan.

“Ele é mais rico do que Hitler e recebe o apoio do Ocidente. Todo tipo de apoio vem dos Estados Unidos. E o que eles fizeram com todo esse apoio? Mataram mais de 20.000 habitantes de Gaza”, acrescentou.

Netanyahu respondeu dizendo que o presidente turco deveria ser a última pessoa a dar lições a Israel.

“Erdogan, que comete genocídio contra os curdos, que detém um recorde mundial de prisão de jornalistas que se opõem ao seu governo”, disse Netanyahu em um comunicado, “é a última pessoa que pode pregar moralidade para nós”.

Apesar de suas críticas a Israel, a Turquia tem mantido laços comerciais com o país, atraindo a reação de partidos de oposição e do Irão. Ancara diz que o comércio com Israel tem caído drasticamente desde 7 de outubro, quando o grupo militante palestino Hamas lançou um ataque mortal na fronteira que matou 1.200 pessoas, levando Israel a iniciar a guerra no enclave.

Por Tuvan Gumrukcu