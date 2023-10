Israel diz ter atacado homens armados do Hamas dentro de túneis em Gaza

Israel disse que suas forças atacaram homens armados do Hamas dentro da vasta rede de túneis dos militantes sob o enclave palestino de Gaza, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou os pedidos de interrupção dos combates para aliviar o agravamento da crise humanitária.

Os túneis são um objetivo primordial para Israel, que expande as operações terrestres dentro de Gaza para eliminar o Hamas, que governa Gaza, após seu ataque mortal ao sul de Israel há três semanas.

“No último dia, as IDF (Forças de Defesa de Israel) juntas atingiram aproximadamente 300 alvos, incluindo mísseis antitanque e postos de lançamento de foguetes abaixo de poços, bem como complexos militares dentro de túneis subterrâneos pertencentes à organização terrorista Hamas”, disseram os militares israelenses em um comunicado.

Os militantes responderam com mísseis antitanque e tiros de metralhadora, acrescentaram.

“Os soldados mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para ataques contra alvos e infraestruturas terroristas”, disseram os militares israelitas.

As forças israelitas também bombardearam Gaza durante a noite em ataques aéreos, marítimos e terrestres, atingindo áreas do noroeste do enclave costeiro onde as tropas israelenses estavam operando em terra, disseram testemunhas na terça-feira.

Testemunhas disseram que as forças israelitas atacaram a principal estrada norte-sul de Gaza na segunda-feira e atingiram a Cidade de Gaza em duas direções. Israel afirmou que suas tropas libertaram uma soldado do cativeiro do Hamas.

Até o momento, o grupo islâmico libertou quatro civis dos 240 reféns que, segundo Israel, foram capturados nos ataques de 7 de outubro, nos quais cerca de 1.400 pessoas foram mortas. Acredita-se que muitos dos reféns estejam presos nos túneis.

Autoridades de saúde de Gaza afirmam que 8.525 pessoas, incluindo 3.542 menores de idade, foram mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro. Autoridades da ONU dizem que mais de 1,4 milhão da população civil de Gaza, de cerca de 2,3 milhões de pessoas, ficaram desabrigadas.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de vítimas.

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, disseram que os militantes entraram em confronto na madrugada de terça-feira com as forças israelenses que invadiram o sul de Gaza. Quatro veículos foram alvejados com mísseis al-Yassin 105, disse, referindo-se a mísseis antitanque produzidos localmente.

Os militantes também dispararam contra dois tanques e escavadeiras israelitas no noroeste de Gaza, segundo o al-Qassam. Em Beit Hanoun, no nordeste, eles “liquidaram” uma unidade israelense que foi emboscada quando entrava em um prédio.

A Reuters não conseguiu confirmar os relatos de combates. Os militares israelitas não fizeram comentários imediatos sobre os relatos do Hamas.

O crescente número de mortos atraiu apelos dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, de outros países e da ONU para uma pausa nos combates, a fim de permitir que mais ajuda humanitária chegue ao enclave sitiado, onde há escassez de alimentos, combustível, água potável e medicamentos.

Netanyahu disse na segunda-feira que Israel não concordaria com a cessação das hostilidades e prosseguiria com seus planos de eliminar o Hamas.

“Os pedidos de cessar-fogo são pedidos para que Israel se renda ao Hamas, se renda ao terrorismo, se renda à barbárie. Isso não acontecerá”, disse Netanyahu em comentários televisionados.

Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde em Genebra disse nesta terça-feira que uma “catástrofe de saúde pública” é iminente em Gaza.

Por Nidal al-Mughrabi e Emily Rose