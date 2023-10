iPhone 15 Pro já tem problemas: Apple confirma sobreaquecimento

A gigante da tecnologia Apple confirmou recentemente que os seus mais recentes modelos de iPhone, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, estão a enfrentar problemas de sobreaquecimento. A empresa garantiu aos utilizadores que já identificou a causa do problema e está a trabalhar numa solução que será disponibilizada através de uma futura atualização de software.

A nova geração de iPhones, composta por quatro modelos, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max foi lançada há apenas algumas semanas. No entanto, desde então, têm surgido várias informações sobre problemas de sobreaquecimento, especialmente nas versões Pro.

Inicialmente, o problema de sobreaquecimento dos iPhone 15 Pro e Pro Max foi atribuído ao design interno dos dispositivos por Kuo, um especialista em filtragem de informações da Apple. No entanto, a própria empresa confirmou à CNET que o problema se deve a várias falhas no iOS 17.

A Apple esclareceu que o quadro de titânio e o corpo de alumínio dos novos iPhone 15 Pro não contribuem para o problema, pois dissipam o calor melhor do que os anteriores iPhone 14 Pro de aço inoxidável. A empresa identificou “algumas condições que podem fazer com que o iPhone aqueça mais do que o esperado”.

A empresa americana afirmou que o sobreaquecimento se deve a “um erro no iOS 17 que está a afetar alguns utilizadores e que será corrigido numa atualização de software”. A Apple também explicou que os iPhone 15 Pro e Pro Max podem sobreaquecer “durante os primeiros dias após a configuração ou restauração, devido ao aumento da atividade em segundo plano”.

As atualizações recentes de algumas aplicações de terceiros no iOS 17, como Instagram, Asphalt 9 e Uber, sobrecarregam a CPU do chip A17 Pro, fazendo com que o dispositivo aqueça mais do que o normal. A Apple confirmou que está a trabalhar com os desenvolvedores dessas aplicações para resolver este problema o mais rápido possível.

Para os utilizadores que estão a enfrentar estes problemas de sobreaquecimento, a empresa recomenda a ativação do modo de baixo consumo, que elimina qualquer tarefa em segundo plano, limita temporariamente a frequência de atualização da tela para 60 Hz e reduz o brilho da mesma.

Na minha opinião, é crucial que a Apple resolva este problema rapidamente para manter a confiança dos seus utilizadores e garantir a qualidade e desempenho dos seus dispositivos. Afinal, o sobreaquecimento não só afeta a experiência do utilizador, mas também pode ter implicações a longo prazo na vida útil do dispositivo.