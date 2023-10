Investigação no Congresso exige que Bolsonaro enfrente acusações criminais

Uma investigação do Congresso brasileiro sobre a insurreição de 8 de janeiro realizada por milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro recomendou quarta-feira que o ex-presidente e alguns de seus aliados mais próximos sejam acusados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Depois de meses ouvindo testemunhas e investigando os acontecimentos em torno da invasão de edifícios do governo em Brasília, poucos dias após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os legisladores aprovaram o relatório final da senadora Eliziane Gama.

Na terça-feira, Gama, relator do inquérito, recomendou que Bolsonaro enfrentasse acusações de associação criminosa, violência política, perturbação da ordem democrática e tentativa de golpe de Estado.

O inquérito não tem poder para punir Bolsonaro ou seus aliados, mas pode emitir recomendações para que os promotores apresentem acusações criminais ou civis.

Por 20 votos a favor e 11 contra os legisladores votaram a aprovação do texto de Gama sem alterações.

O comité também recomendou acusações criminais contra outras 60 pessoas, incluindo alguns dos aliados mais próximos de Bolsonaro, como seu companheiro nas últimas eleições, o ex-general do Exército Walter Braga Netto, e o ex-assessor de segurança nacional Augusto Heleno.

“O Congresso deu uma resposta de intolerância aos atos antidemocráticos”, disse a senadora Gama aos repórteres após a votação. “É uma demonstração de que o Brasil superou o fascismo, superou a barbárie”, disse ela.

As conclusões do inquérito do Congresso apenas agravam os problemas jurídicos de Bolsonaro, que aumentaram desde que ele renunciou a contragosto no ano passado.

O ex-presidente negou repetidamente ter violado qualquer lei e chama as acusações contra ele de uma caça às bruxas por parte de seus oponentes políticos.

Bolsonaro, que forjou um movimento nacional de negação eleitoral antes da sua derrota, por reduzida margem, para Lula na votação do ano passado, já foi considerado politicamente inelegível até 2030 pelo tribunal eleitoral federal do país por fazer alegações infundadas durante a campanha sobre as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro.

Entretanto, ele ainda é alvo de pelo menos cinco investigações criminais lideradas pelo Supremo Tribunal.

Bolsonaro também viu um ex-assessor próximo fazer um acordo de cooperação com a Polícia Federal. Mauro Cid foi supostamente um ator-chave em duas investigações criminais de alto nível sobre Bolsonaro.

A polícia está a investigar se ele e a sua equipa falsificaram os seus registos de vacinação contra a COVID-19 para entrar nos Estados Unidos e também investiga alegações de que venderam ilegalmente joias caras doadas à sua administração pelo governo saudita.