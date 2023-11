IGAE no Cuando Cuango com 18 casos suspeitos de corrupção

Pelo menos 18 casos suspeitos de irregularidades, no domínio da gestão financeira e improbidade pública, se encontram em fase de instrução preparatória junto da Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) no Cuando Cubango.

Trata-se de processos-crime em fase de instrução preparatória com destaque para o incumprimento de pagamento aos fornecedores de bens e serviços que recorreram aos recursos próprios para a realização de algumas despesas da Administração Pública.

A informação foi prestada nesta quarta-feira, em Menongue, pelo delegado provincial da IGAE, António Francisco Jaime, no final da visita de constatação do actual funcionamento efectuada pelo governador, José Martins.

O delegado provincial da IGAE lamentou o facto de se registar pouca cultura de denúncia por parte dos cidadãos que se sentem lesados, sublinhando a importância de se dar a conhecer os casos de irregularidades na Administração Pública, para que os gestores e funcionários envolvidos em acções de má gestão do erário sejam responsabilizados criminalmente.

Por seu turno, o governador da província do Cuando Cubango, José Martins, prometeu entregar um imóvel, no princípio de 2024, onde irão funcionar os escritórios da IGAE, tendo em conta que até ao momento a instituição funciona num espaço no edifício do governo local.

O governador disse, ainda, que o êxito da IGAE no combate à corrupção depende do envolvimento de todos os cidadãos, já que a lapidação do erário afecta a população.

“O Governo local vai prestar o apoio necessário às equipas inspectivas da IGAE, para que possam desenvolver as actividades, não só em Menongue, mas também nos oito municípios da província, para que os gestores públicos estejam comprometidos com a melhoria da prestação de serviço às populações”, disse. ALK/JSV